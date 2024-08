Madagascar: Hippisme / Journée des Prémices - Cinq courses au programme demain à Ambatolampy

La saison hippique 2024 s'achemine vers la Grande Journée du Mimosa. La course s'intensifie de plus en plus à Ambatolampy.

Mais avant cette apothéose, les jeunes chevaux de deux ans feront leur rentrée demain à l'hippodrome de Mahazina, à l'occasion de la septième réunion baptisée « Journée de Prémices ». Il s'agit des poulains et pouliches dont a comme initiale « B ». Depuis la création du service du Haras en 1900, tous les yearlings nés la même année portent la même initiale. Le Grand Prix Zazakely, réservé à ces jeunes chevaux, reste toujours le moment tant attendu, non seulement par les turfistes, mais surtout par les éleveurs naisseurs qui ont patienté plus de trois ans pour voir leurs élèves courir dans les hippodromes.

La lettre « B » a une histoire riche dans les courses de chevaux. En 1963, le duel mémorable entre Baovola et Ben d'Or a marqué les esprits. Ces deux jeunes chevaux ont remporté respectivement le Grand Prix de Sweepstake en 1965 et 1966. Deux décennies plus tard, en 1983, un autre affrontement entre Bastian et Byzance a captivé les amateurs de courses. En 2003, les progénitures des chevaux importés d'Afrique du Sud ont rivalisé avec les chevaux d'origine malgache, notamment Borsalino, Bao Glizy et Bleu Fontaine.

Pour cette journée à l'hippodrome de Mahazina, cinq poulains et pouliches parmi les meilleurs produits s'affronteront sur la distance habituelle de 900 mètres. Baguerra Ben Khalifa, la soeur utérine d'Astanah Ben Khalifa, figure parmi les favorites de cette course. Cependant, Bartabas, un beau spécimen qui se démarque, ne se laissera pas intimider par la célébrité des Ben Khalifa. Sous l'égide de l'Autorité Hippique pour les Courses et l'Élevage de Chevaux à Madagascar (AHCEL), cinq courses palpitantes sont au programme. Tout comme lors de la récente Journée des Fleurs, ce rendez-vous promet encore plus d'étincelles. Les compétiteurs auront un avant-goût de la grande fête du Mimosa.