Madagascar: Tsingy de Namoroka - Ouverture prochaine d'un nouveau Safari Camp

Les Tsingy de Namoroka localisé dans le district de Soalala dans la région Boeny, soit à 221km au Sud-Ouest de la ville de Mahajanga, constituent le troisième Tsingy répertorié à Madagascar après ceux de Bemaraha et d'Ankarana.

Protégé depuis 1966 en tant que Réserve Naturelle Intégrale, le site porte le statut d'un parc national géré par Madagascar National Parks en 2002. Il s'agit d'une merveille naturelle fascinante avec ses formations calcaires acérées connues sous le nom de « Tsingy » qui sont nées il y a 160 millions d'années. Cela constitue d'ailleurs une des principales attractions de ce parc national. Etalé sur une superficie de 22 227 hectares, cet endroit est fortement recommandé aux aventuriers et explorateurs, a-t-on appris.

En effet, le site est encore inexploité et non aménagé, sans compter sa difficulté d'accès, d'autant plus que de nombreuses espèces animales qui y vivent ne sont pas encore répertoriées. En dépit de tout cela, de nombreux visiteurs internationaux surtout les amoureux de la nature sont captivés par la beauté surnaturelle du Tsingy de Namoroka illustrant le patrimoine naturel remarquable et diversifié de Madagascar.

Espèces en danger critique

Ce parc national abrite des espèces floristiques et faunistiques d'une endémicité élevée et comprend six écosystèmes pour ne citer que les savanes herbeuses avec des baobabs incroyables dans une forêt sèche abritant les Tsingy. On y trouve entre autres, 102 espèces d'oiseaux dont trois espèces comme le grèbe malgache sont en danger. Deux autres espèces, telles que le faucon concolore, sont vulnérables.

%

On y répertorie également une faune importante de chauve-souris comptant 21 espèces, grâce à la présence de nombreuses grottes. Mais le renard volant de Madagascar est parmi les espèces vulnérables. Sur les dix espèces de lémuriens, le propithèque de Von der Decken fait partie des espèces en danger critique tandis que le lémurien nocturne Aye-Aye est en danger d'extinction en raison du braconnage, a-t-on indiqué. Quant au microcèbe géant du Nord, c'est une espèce vulnérable. En outre, 31 espèces de reptiles, 544 espèces de plantes dont 364 endémiques de Madagascar et 10 espèces de mammifères sont répertoriées dans le parc national de Tsingy de Namoroka.

Meilleur film d'exploration

Il est à noter que de nombreux chercheurs et scientifiques internationaux y ont effectué des expéditions pour découvrir ce véritable sanctuaire de la Grande île. À titre d'illustration, une équipe scientifique internationale composée de 22 chercheurs sous l'impulsion du Muséum national d'histoire naturelle de Paris a exploré pour la première fois ce réservoir de biodiversité unique au monde en réalisant un film documentaire en 2015.

Intitulé « Le Labyrinthe secret de Namoroka », cette oeuvre a reçu le prix de meilleur film d'exploration scientifique lors du Festival Lum Explore qui s'est tenu en France en septembre 2018, a-t-on appris. Cette fois-ci, Madagascar Classic Collection a annoncé l'ouverture prochaine d'un nouveau Safari Camp dans le parc national des Tsingy de Namoroka. Ce Safari Camp comprendra cinq tentes privées dotées chacune d'un mobilier de luxe et d'un espace de vie extérieur pour l'hébergement des visiteurs.

Les participants pourront également s'immerger dans les divers écosystèmes du parc tout en découvrant ses espèces floristiques et faunistiques. En outre, les safaris d'observation des oiseaux, les croisières en bateau, les balades en canoës et les visites des grottes ainsi que les baignades dans la piscine naturelle et les promenades nocturnes font partie des activités à réaliser dans le cadre de ce Safari Camp.

L'ONG Wildlife Madagascar s'y associe dans le but de soutenir la recherche scientifique et d'assurer la conservation de la région. « La beauté et la diversité du Tsingy de Namoroka offrent aux visiteurs le souvenir d'une belle aventure et mérite la meilleure note malgré son inaccessibilité », témoigne un aventurier étranger qui y a déjà mis les pieds.