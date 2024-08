Madagascar: Accès à l'électricité - Priorité à l'électrification urbaine

Des investissements importants et des chantiers d'envergure sont attendus pour l'électrification urbaine. Lors du conseil des ministres de mercredi, il a été annoncé que l'État se focalise désormais sur le projet « Tana Medium Ring » (TMR). Il s'agit d'un projet qui permettra de renforcer le transport d'électricité, à travers la construction de sous-stations, et l'extension des câbles transportant l'électricité. Le TMR fait partie des programmes censés aider à augmenter le taux d'accès à l'électricité, surtout en milieu urbain.

Le compte rendu de la réunion hebdomadaire de l'Exécutif évoque quelques informations à ce sujet. On apprend ainsi que ce projet a été classé comme « prioritaire» par le gouvernement. « Le conseil des ministres approuve la priorisation du projet Tana Medium Ring », annonce-t-on. D'une certaine façon, ce programme vise à augmenter le taux d'accès à l'électricité, de la région Analamanga jusqu'au Vakinankaratra. Dans le cadre d'une coopération entre les gouvernements malgache et chinois, ce projet pourrait recevoir un financement de l'Eximbank Chine, la Banque d'exportation et d'importation de Chine.

Le projet TMR comprend la mise en place de 8 sous-stations et de 185 km de câbles afin d'améliorer et de renforcer le réseau de transport d'électricité. Selon le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, les sous-stations seront installées à Ambohijanaka, Antananarivo Atsimo 2, Antananarivo Andrefana 2, Behenjy, Antsirabe Andrefana, Imerintsiatosika, Antsipolitra et Antanifotsy. Des pylônes seront également construits pour soutenir les câbles transportant de l'électricité à plus de 90 kilovolts, qui seront reliés au Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA).

Dans la région Analamanga, le projet affecte 9 communes du district d'Atsimondrano ainsi que le quatrième arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo. La réalisation du TMR, en renforçant le réseau de transport d'électricité, contribuera à l'amélioration de l'accès à l'énergie et favorisera le développement socio-économique du pays. Pour le gouvernement, ce projet est aligné avec les grands axes de la PGE, concernant le développement du capital humain, ainsi que de l'industrialisation.