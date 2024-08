Madagascar: Politique générale de l'État - Focus sur les problèmes sociaux

Le programme de mise en oeuvre de la Politique Générale de l'État a été présenté par le Premier ministre devant les députés hier. Il a exposé les solutions proposées dans la PGE aux problèmes sociaux récurrents.

Deux heures. C'est le temps qu'il a fallu à Christian Ntsay, Premier ministre, hier, pour présenter le Programme de mise en oeuvre de la Politique générale de l'État (PMO-PGE) devant l'Assemblée Nationale.

Christian Ntsay évoque les priorités fixées par cette nouvelle PGE. Cinq grands axes sont priorisés, à savoir, la lutte contre la pauvreté, l'amélioration du pouvoir d'achat du peuple, assurer le développement économique, la création ainsi que l'amélioration de la gestion administrative pour pallier le retard de développement.

Sur les secteurs qui font mal à la population, le Premier ministre a également exposé les solutions proposées par l'Exécutif. Concernant les coupures d'électricité, il annonce une politique énergétique tournée vers l'hybridation. Des parcs solaires seront installés sur tout le territoire pour une transformation énergétique progressive.

La vision « angovo ho an'ny daholobe » est la solution à long terme proposée par le gouvernement. Cette vision compte l'électrification de cinq millions huit cent mille ménages correspondant aux vingt-huit millions de Malgaches. À côté, les deux centrales de Sahofika et de Volobe pourront aider dans l'objectif d'électrification.

Similitudes

À court terme, la PGE propose la poursuite du projet « Hazavana ho anao » qui vise à distribuer des kits solaires pour les ménages les plus vulnérables. « Le but est de distribuer quatre millions de kits solaires pour le plus grand nombre de ménages possible», indique le document de PMO-PGE.

Christian Ntsay soutient que ces solutions proposées devront diminuer les charges de la société nationale d'approvisionnement en eau et électricité, Jirama. « Il y a effectivement des problèmes dans l'administration de la Jirama, et ce, depuis plusieurs années. Le fait est que les recettes mensuelles de la société n'arrivent pas à couvrir les dépenses. D'où les subventions de l'État », explique le Premier ministre. « Nous élaborons actuellement un plan de redressement pour la Jirama, et de nombreux chantiers sont nécessaires pour y parvenir », a-t-il ajouté.

Concernant l'approvisionnement en eau, qui est aussi devenu un mal persistant même dans les grandes villes, le PMO-PGE propose deux solutions : la poursuite de plusieurs projets, dont le pipeline Efaho, ou encore l'installation de circuits de distribution d'eau potable dans plusieurs régions de l'île.

Dès le début de son exposé, le locataire de Mahazoarivo explique que le contenu de la PGE qu'il va présenter est assez similaire à celle qu'il a lui-même présentée au perchoir de l'Assemblée Nationale au mois de février. Les trois piliers du second mandat du président de la République sont la valorisation du capital humain, la transformation industrielle pour développer l'économie, et la bonne gouvernance.

« La raison de cette similitude est un souci de continuité. On est actuellement déjà en cours d'exécution avec l'adoption de la loi de finances rectificative », affirme-t-il devant les parlementaires de la Chambre basse.