Madagascar: Programme Sofaco - Julie Iarisoa lance un appel à tous les intéressés

Julie Iarisoa et sa compagnie Anjorombala, récemment sélectionnées parmi les bénéficiaires du programme d'Appui pour les Artistes et Organisations Culturelles Africains (Sofaco), lancent un appel à tous les créateurs chorégraphiques. Initié par le Fonds Africain pour la Culture (ACF), ce programme offre une opportunité précieuse aux artistes d'exprimer et de développer leurs projets. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 août à minuit.

Julie Iarisoa encourage tous les intéressés à soumettre leurs propositions de projets chorégraphiques en fournissant un dossier artistique détaillé. Ce dossier doit inclure la description du projet, les noms et le nombre des participants, les biographies, ainsi que les plannings de résidence, le budget, et la date souhaitée pour la résidence.

« Pour les cinq projets retenus, un regroupement et une conférence se tiendront la semaine du 26 août, offrant une plateforme de partage et de discussion autour des créations sélectionnées », précise Julie Iarisoa. Ce programme est né d'une prise de conscience criante qu'à Madagascar, le soutien à la création chorégraphique est rare, alors que la danse est un domaine en pleine quête de reconnaissance et de soutien. « Sofaco vise à combler ce manque et à apporter un soutien concret aux projets qui animent la scène culturelle malgache », ajoute-t-elle.