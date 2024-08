Madagascar: Filet de sécurité sociale - Un appui financier contre la vie chère

Plus de huit cent vingt mille ménages bénéficieront du programme de filet de sécurité sociale Tsimbina, dont le coup d'envoi a été donné hier. Il vise à soutenir financièrement les ménages vulnérables pour faire face à l'inflation et en vue de la rentrée scolaire.

Tsimbina. Un mot malgache qui peut être traduit par "prendre soin d'autrui". Tel est le nom du nouveau programme de filet de sécurité sociale lancé officiellement hier au gymnase couvert de Mahamasina.

Le programme consiste à octroyer un appui financier aux ménages vulnérables, afin d'atténuer les effets de l'inflation. L'aide financière vise aussi à les appuyer pour le paiement des frais de scolarité de leurs enfants, en vue de la rentrée scolaire. Résultat d'une collaboration entre l'État et la Banque mondiale, le programme Tsimbina est mis en oeuvre par le Fonds d'intervention pour le développement (FID).

Initialement prévus à six cent cinquante-sept mille, le nombre de bénéficiaires de ce nouveau programme de filet de sécurité sociale s'élève finalement à plus de huit cent vingt mille ménages. Ils sont répartis dans l'ensemble des districts des vingt-trois régions du pays, précise le communiqué de presse de la présidence de la République. "Les bénéficiaires se répartissent entre 53% en zones urbaines et 47% en zones rurales, avec une priorité accordée aux résidents des grandes villes", ajoute la missive.

Dans la capitale, cent cinquante mille foyers bénéficieront de l'appui financier dans le cadre du programme Tsimbina. "J'ai insisté pour qu'il n'y ait pas de laissé-pour-compte. C'est la raison pour laquelle le nombre des ménages bénéficiaires a largement été revu à la hausse", déclare Andry Rajoelina, président de la République, qui a procédé au lancement officiel du nouveau programme de filet de sécurité sociale hier à Mahamasina.

Toujours selon le chef de l'État, une enveloppe de 36 millions de dollars est destinée au financement des allocations dans le cadre du programme Tsimbina. Les foyers bénéficiaires recevront une somme de 200 000 ariary. Le paiement se fera en deux tranches, à raison de 100 000 ariary par tranche. "Le paiement de la première tranche démarrera dès maintenant. Le second paiement se fera avant la rentrée des classes", explique le président Rajoelina.

Sessions de formations

"Par ailleurs, il est triste de voir des femmes, des enfants, ou des seniors quitter leur foyer au petit matin, faire la queue sous le soleil toute une journée afin de percevoir les aides financières", déplore le locataire d'Iavoloha. Aussi, les bénéficiaires de ce filet de sécurité sociale recevront directement les allocations financières par "mobile money", via les opérateurs Airtel et Orange. La particularité du programme Tsimbina est que les bénéficiaires sont tenus de suivre des sessions de formations.

Éducation citoyenne, nutrition, éducation des enfants, gestion des finances d'un foyer, amélioration des revenus et planning familial sont les thèmes qui seront traités durant ces formations. L'assiduité à ces sessions "est une condition essentielle pour le versement de la seconde tranche", indique le communiqué de presse de l'institution présidentielle.

Selon les explications, pour être éligible au programme Tsimbina, il faut d'abord procéder à une inscription volontaire auprès des Fokontany. "Un triage et une sélection seront effectués par un Comité de protection sociale (CPS), suivi d'une validation communautaire après enquête ". La présidence de la République souligne, du reste, que "les ménages ayant déjà bénéficié des aides financières dans d'autres programmes sociaux, tels que Vatsin'Ankohonana, Asa Avotra Mirindra, ne sont plus éligibles ".

Dans son allocution, à Mahamasina hier, Andry Rajoelina a toutefois rassuré l'assistance et ceux qui pourraient ne pas figurer dans la liste des bénéficiaires du programme Tsimbina. " Il ne s'agit pas du premier et encore moins du dernier programme d'appui social. Je suis conscient que plusieurs ménages en ont besoin ", déclare le chef de l'État, en ajoutant, " à chaque négociation que j'entreprends avec les bailleurs de fonds, je mets un point d'honneur à plaider la cause des plus vulnérables ".

Le locataire d'Iavoloha affirme ainsi qu'une enveloppe totale de 250 millions de dollars est destinée aux aides sociales. Sur sa lancée, il souligne que ces différents programmes sociaux entrent dans la ligne du pilier numéro un de la Politique générale de l'État (PGE), qu'est le renforcement du capital humain. " Je vous ai demandé de m'aider afin que je puisse vous aider en retour. Vous m'avez aidé. C'est à mon tour de vous soutenir. Je serai toujours à vos côtés ", assure Andry Rajoelina.