Afrique: Jeux olympiques/Cérémonie de clôture - La délégation malgache sera au stade de France

La cérémonie de la fin des olympiades parisiennes aura lieu dimanche au stade de France. La soirée sera marquée par la parade des athlètes suivie de la passation du drapeau olympique.

Bouquet final. Après une cérémonie d'ouverture inédite, hors du stade sur la Seine, le 26 juillet, et après une quinzaine de jours de compétitions-marathon, place dimanche à la cérémonie de clôture. La fête se déroulera dans le plus grand stade français, au stade de France, à Saint-Denis, de 21 heures à 23h30.

La cérémonie durera donc trois heures et demie. Elle sera marquée par la parade des athlètes des deux cent six nations participantes, suivie de la transmission du drapeau des Jeux Olympiques entre le comité d'organisation de Paris 2024 et celui de Los Angeles 2028. Le nombre des représentants de chaque délégation ne sera plus limité comme pendant la cérémonie d'ouverture. Certains sont déjà partis bien avant le gong final.

Madagascar a été représenté par sept personnes, dont quatre athlètes et trois dirigeants, le 26 juillet, à la parade sur la Seine. Sur le bateau, il y avait les porte-drapeaux, l'haltérophile Rosina Randafiarison et le pongiste Fabio Rakotoarimanana. Les deux autres ont été la judokate Laura Rasoanaivo Razafy et le nageur Jonathan Raharvel.

À la cérémonie de clôture, Madagascar bénéficiera de dix-huit laissez-passer. La délégation officielle, logée au Village des jeux sera donc au grand complet. De plus, le pongiste Fabio ainsi que deux dirigeants, Saïd Éric Bruno, président de la Fédération du judo, et Ashik Houssen, sont déjà partis ce mercredi.

Fête et passation

La cérémonie du dimanche sera le moment des au revoir pour toutes les délégations. La soirée sera marquée par un grand show artistique mis en scène par Thomas Jolly. Il y aura aussi, bien évidemment, la passation du drapeau olympique entre Anne Hidalgo et Karen Bass, maires respectives de Paris et de Los Angeles, prochaine ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques 2028.

Le spectacle proposera un voyage immersif dans le temps depuis les origines des J.O. Des artistes français et internationaux seront de la partie pour animer la soirée, comme durant la cérémonie d'ouverture. Et gâteau sur la cerise, la cérémonie de clôture sera symbolisée par l'intervention de l'un des Guests de luxe, l'acteur américain Tom Cruise connu par ses cascades dans les rues parisiennes.

Bref, le stade de France deviendra un gigantesque salle de spectacle, avec des séquences de clin d'oeil aux États-Unis et à Los Angeles, prochains hôtes des J.O dans quatre ans.