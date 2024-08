Madagascar: Handball/Junior/Sommet national - Une finale à la portée de l'AS Saint-Michel

Le championnat de Madagascar de handball pour les catégories jeunes (minime, cadet et junior) touche à sa fin dimanche, au gymnase Ankoay à Ankorondrano. Dans le match de demi-finale hier, opposant l'AS Handball Dynamique de Marovoay (HDM) dans le Boeny à, l'AS Saint-Michel d'Analamanga, ce dernier club s'est imposé sur le score de 31-11 et jouera dimanche, contre le club de CHBF pour la quête du titre national.

Le match a débuté à 15h02 avec l'ouverture du score par l'AS HDM. La réaction des handballeurs d'Amparibe ne s'est fait pas attendre. Le club de l'ASSM a égalisé a un partout avant de virer en tête 3-2 après cinq minutes de jeu, puis 4-2 après sept minutes de jeu. Après neuf minutes de jeu, l'ASSM a obtenu son premier jet de 7 m, transformé par le capitaine numéro 10, 7-4 (-14'33). Plus organisés défensivement et plus rapides en contre, les handballeurs de l'ASSM ont creusé l'écart en menant 4-0 à douze minutes de la fin de la première mi-temps.

L'interception du numéro 9 de l'ASSM qui l'a transformée en but, a permis à son équipe de mener 11-5 à neuf minutes de la pause. L'adresse du gardien de but d'Amparibe a rendu confiants ses pairs qui ont continué de creuser l'écart (12-6) à cinq minutes de la pause, puis 16-9 à la pause.

Expérimentés

La deuxième période a démarré à 16h05 avec la poursuite de la démonstration de force des joueurs d'Amparibe qui ont mené 19-9 après trois minutes de jeu.

%

Durant les cinq premières minutes de la seconde période, les handballeurs de Marovoay n'ont trouvé aucune faille à percer dans la défense de l'ASSM. Soit ils se sont heurtés au mur défensif des joueurs d'Amparibe soit ils ont perdu la balle car ils ne sont pas arrivés à trouver une solution. Après huit minutes de jeu, le score a été de 21-9. Les handballeurs de Boeny n'ont marqué qu'un seul point après quinze minutes de jeu de la deuxième période.

À six minutes de la fin du match, la cause était déjà entendue et l'ASSM a filé vers la finale en menant 28-11. Le score final a été de 31-11. Anjara Nomena Laurio Randrianandrasana, capitaine de l'ASSM, indique les atouts de son club : « Nous sommes plus complets en termes de consistance de jeu et plus expérimentés par rapport à nos adversaires du jour. La complicité et la compréhension sur le terrain sont aussi un avantage pour nous. L'objectif final est de remporter le titre national. »

Jean Jacques, le coach de HDM, pour sa part, explique: « Mes joueurs ont manqué d'expérience. En plus, nous n'arrivions pas à concrétiser nos occasions durant les temps forts. C'est notre première expérience de haut niveau et nous sommes venus au championnat national pour apprendre. La saison prochaine, nous montrerons un autre visage plus convainquant », termine-t-il