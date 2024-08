Sénégal: Saint-Louis-journée d'excellence au lycée Ameth Fall des jeunes filles - L'établissement prime une centaine d'élèves

L'Administration du Lycée des Jeunes Filles Ameth Fall de Saint-Louis a célébré sa journée d'excellence autour du thème « Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l'Education (NITHE) : quelle réponse communautaire ? ». Plus d'une centaine d'élèves de cet établissement ont été primées pour leurs excellents résultats et leurs distinctions dans les activités socioéducatives, de clubs et les activités péri et parascolaires qui y sont déroulées. Une séance de dépistage et de sensibilisation sur le diabète, l'hypertension et les maladies rénales y a été également organisée.

L'Administration du Lycée des Jeunes Filles Ameth Fall de Saint-Louis n'a pas lésiné une fois de plus sur les moyens pour offrir à ses élèves les plus méritants une belle fête d'excellence. En effet, les trois meilleures élèves de chaque classe de cet établissement scolaire et celles qui s'y sont distinguées dans les activités socioéducatives, de clubs entre autres ont eu droit à des prix.

En présence des autorités administratives, éducatives, des membres de l'Association des parents d'élèves et de l'Association des anciennes de ce Lycée, la cérémonie a duré plusieurs tours d'horloge sous le chaud soleil. Au total, plus de 150 prix ont été distribués aux élèves de cet établissement qui a enregistré cette année un taux de réussite de 72,96% au Baccalauréat et 98,08% au BFEM. « Nous avons gagné plus de 10 points au Bac et au BFEM et c'est vraiment encourageant.

Nous avons l'intention de maintenir et consolider ces acquis et vraiment de continuer notre montée vers l'excellence», a dit Mme Khady Bâ Sy, Proviseure de ce Lycée des jeunes filles. Venu représenter l'Inspecteur de l'Académie à cette cérémonie, le Secrétaire général de l'Inspection de l'Education et de la Formation de Saint-Louis Commune, Papa Amadou Guèye, a salué le choix des marraines qui sont présentées en modèle aux élèves.

« Nous félicitons le Comité d'organisation pour trois éléments : d'abord la belle organisation, ensuite la pertinence du thème traité et mais aussi et surtout le choix porté sur Mme Amy Sarr Fall comme modèle à donner aux jeunes générations que sont les élèves du Lycée Ameth Fall », a-t-il déclaré. Il a invité ces élèves récipiendaires à chercher toujours à aller plus loin et avoir des compétences plus poussées pour être au-devant et surtout pour revenir investir ces compétences dans l'environnement socioéconomique du pays.

Pour sa part, Mme Amy Sarr Fall, Directrice de Intelligence Magasine par ailleurs marraine de la journée, a invité les récipiendaires et toutes les autres élèves de l'établissement à persévérer dans leurs études pour réussir. « Les élèves ne se distinguent plus par de bons résultats mais plutôt par de bons comportements. Il faut des valeurs telles que la dignité, le respect de l'autre, le travail d'équipe au-delà de la notion d'excellence. Ce qui fera de vous de futurs citoyens acteurs de développement et non des citoyens spectateurs de développement », a-t-elle confié aux élèves.