Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - «Duval na pa vo enn sou...»

L'Alliance de l'opposition Parti travailliste-Mouvement militant mauricien-Nouveaux démocrates (PTr-MMM-ND) était face à la presse hier. Et le sujet principal abordé a été les agissements de Xavier-Luc Duval et l'axe Parti mauricien-social-démocrate-Mouvement socialiste militant (PMSD-MSM). Arvin Boolell a souligné que cette alliance bleue-orange «a déjà été condamnée et rejetée» par la population, et est signe d'un acte de «trahison et de lâcheté», une «stratégie d'opportuniste» par Xavier-Luc Duval.

Selon le leader de l'opposition, depuis décembre dernier, l'opposition détenait des informations sur cette alliance PMSD-MSM. Par la suite, Arvin Boolell s'est attardé sur le Parlement et les motions de lundi envers Adrien Duval et lui-même, et a salué le travail fait par le deputy speaker, Zahid Nazurally. Il a souligné que l'opposition voulait une approche consensuelle en nommant ce dernier comme speaker, mais que cela n'a pas été entendu par le gouvernement et n'a pas non plus obtenu le soutien du leader du Muvman Liberater, Ivan Collendavelloo.

Pour lui, la nomination d'Adrien Duval est tout simplement «un accord politique» et Xavier-Luc Duval n'a pas eu jusqu'ici «la décence de venir dire qu'il était en négociation avec le MSM». Il a fait ressortir que la présence de ce dernier auprès du MSM apporte de la mésentente et créé des étincelles entre les alliés du clan orange. Arvin Boolell a aussi parlé de la colère de Tania Diolle, qui a travaillé sur le terrain, et la réaction d'Alan Ganoo et de Steven Obeegadoo.

Pour le chef de file du Parti travailliste, cette alliance MSM-PMSD est basée sur le «money politics» et il s'agit d'une alliance «confuse, embrouillée et à côté de la plaque». Ce dernier a aussi parlé des liens qui existeraient entre Jean-Michel Lee Shim et le PMSD notamment. Il a conclu en disant que le PMSD de Xavier-Luc Duval est «une tragédie, une comédie ancrée dans la réalité tragique. Il est en décadence (...)».

Rajesh Bhagwan, le secrétaire général du MMM, a, lui, soutenu que le père Xavier-Luc Duval «gagn alerzi» quand on évoque son fils et a indiqué qu'il avait emmené avec lui au Parlement du «Piriton», un antihistaminique pour stopper cette allergie, et qu'aujourd'hui, il est clair que Xavier-Luc Duval a «zet so kadav dan godi Pravind Jugnauth». Poursuivant sur sa lancée, il a aussi soutenu que «Duval na pa vo enn sou».

Le député mauve est aussi revenu sur le fait que le leader des coqs défend aujourd'hui Sooroojdev Phokeer. Il a précisé que les députés de l'opposition n'avaient pas fait de désordre lors de la nomination d'Adrien Duval comme speaker au Parlement comme l'a dit Xavier-Luc Duval mais qu'ils ne réclamaient que leur droit.

Véronique Leu-Govind, des ND, a traité Xavier-Luc Duval de «gran hypokrit, ingra» en soutenant que c'est le MMM qui avait cédé le poste de leader de l'opposition au PMSD alors que ce parti n'avait que quatre élus. Selon elle, son ex-leader a voulu tout faire pour son fils au détriment du pays. Elle a ajouté qu'elle était triste de voir où se rend le PMSD aujourd'hui. Et les coupables de cette situation, a-t-elle martelé, ce sont Xavier-Luc et Adrien Duval.

Patrick Assirvaden, président du PTr, en a aussi rajouté une couche en disant que le leader du PMSD était l'homme de Pravind Jugnauth et c'est ce dernier qui tirait les ficelles. Il a aussi fait mention de l'affidavit de Vishal Shibchurn. L'alliance PTr-MMM-ND tiendra un meeting ce dimanche à La Louise et promet des «révélations».