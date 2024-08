Tunisie: Ministère de l'emploi / Fondation Fidaa - Les diverses formes de coopération au centre d'un entretien

Au terme de cette réunion, il a été convenu d'élaborer un programme de travail en fixant les priorités à travers des programmes spécifiques qui répondent aux besoins des catégories ciblées pour réaliser leur intégration professionnelle.

Les diverses formes de coopération entre le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et la Fondation Fidaa pour l'accompagnement et l'aide aux victimes d'attaques terroristes et aux martyrs et blessés de la révolution ont été au centre d'un entretien hier entre le secrétaire d'Etat chargé des sociétés communautaires, Riadh Chaouad, et le président de la fondation Fidaa, Ahmed Jaafer.

L'entretien a porté sur les programmes d'insertion professionnelle et de formation professionnelle ainsi que le renforcement de l'esprit d'initiative et la prise en charge des martyrs et des blessés de la révolution pour appuyer les efforts de la fondation Fidaa en matière d'encadrement des victimes d'attaques terroristes, des martyrs et des blessés de la révolution, selon un communiqué publié par le ministère de l'emploi.

A cette occasion, le secrétaire d'Etat a réitéré la disposition du ministère à apporter l'aide requise aux membres de la fondation Fidaa et à élaborer des programmes d'encadrement et d'inclusion spécifiques au profit des catégories ciblées, afin de les accompagner dans leur parcours professionnels, que ce soit dans le cadre du travail rémunéré ou indépendant.

Au terme de cette réunion, il a été convenu d'élaborer un programme de travail en fixant les priorités à travers des programmes spécifiques qui répondent aux besoins des catégories ciblées pour réaliser leur intégration professionnelle.

Les deux parties se sont engagées à proposer des mesures pour la création de projets au profit des catégories ciblées à travers l'aide, l'accompagnement et l'encadrement.