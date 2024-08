Tunisie: Le marché des produits « Halal » - Une piste pour booster les exportations tunisiennes

D'après le Cepex, la valeur du marché mondial des produits « Halal » est estimée à 7.000 milliards de dollars et couvre plusieurs filières telles que l'alimentation, le tourisme, les médicaments, les cosmétiques, le textile, la finance, l'assurance... Un marché en plein essor, qui nécessite la consolidation du rôle des organismes de normalisation afin de se conformer aux exigences spécifiques de chaque pays et pénétrer des marchés clés.

Lors de la 6e Matinale de l'Export de 2024, qui a été récemment organisée par le Centre de promotion des exportations (Cepex), sur le thème « Le marché des produits « Halal »: quelles opportunités et perspectives pour les exportations tunisiennes ? », le président- directeur du Centre, Mourad Ben Hassine, a fait savoir que le nombre d'entreprises opérant dans le secteur est en train d'augmenter et que ces dernières opèrent, en grande proportion, dans le secteur de l'agroalimentaire et des cosmétiques. Selon le responsable, plus de 30% des produits certifiés « Halal » concernent les dattes et l'huile d'olive.

« Avec ses ressources et son savoir-faire, notre pays est bien positionné pour tirer parti de la dynamique du marché de l'industrie « Halal ». Nos produits peuvent conquérir de nouveaux marchés et renforcer notre présence à l'international », a-t-il déclaré. Il a souligné dans ce sens, « pour réussir, il est essentiel de comprendre les exigences spécifiques de ce marché et de s'adapter aux attentes des consommateurs ».

Conquérir de nouveaux marchés

Il est à mentionner que plus de 100 entreprises industrielles et nationales ont obtenu un certificat « Halal », depuis 2013, et ce, dans plus de 20 secteurs. Ce marché recèle d'importantes opportunités pour les entreprises industrielles tunisiennes opérant principalement dans le secteur des industries agroalimentaires. Il s'agit pour eux d'une opportunité pour adapter leurs produits, attirer une nouvelle catégorie de consommateurs et conquérir de nouveaux marchés. Cela leur permet également de booster les exportations et d'en diversifier les destinations en engrangeant une plus grande plus-value.

En Tunisie, entre 2018 et 2024, la demande de ces produits a augmenté de 6,5%. Cette mention s'est élargie pour toucher divers produits. Il s'agit principalement des viandes, des volailles, des produits de la mer, des fruits et légumes, des produits laitiers, des céréales, des huiles et des graisses, des confiseries. Les demandeurs de ces produits sont, particulièrement, ceux qui sont attentifs à leur santé. Ils sont à la recherche des certifications qui garantissent la conformité aux normes halal internationales.

Pour Ines Barhoumi, sous-directeur de la certification et système de management à l'Innorpi, cette certification revêt une importance pour les entreprises tunisiennes. « La mention "Halal" répond à de nouvelles exigences. Les ingrédients utilisés dans un produit sont « Halal » et le lieu de production est exempt de « Haram » ou de produits « non Halal ». De plus, cette mention aide à empêcher la fraude des consommateurs dans la préparation, la distribution et la vente de ces produits, facilitant ainsi le commerce mondial de ces produits. Cette certification garantit aussi l'intégrité « Halal » depuis la ferme jusqu'à la table, ce qui assure aux consommateurs la qualité et la conformité des produits qu'ils achètent.

Les opportunités d'un marché en évolution

D'après les spécialistes, la croissance du marché mondial des produits « Halal » nécessite une augmentation des services logistiques, également « Halal », pour s'assurer que les produits sont transportés, entreposés et manipulés conformément aux normes « Halal ». Comme de plus en plus de produits alimentaires nécessitent une certification « Halal », l'industrie de la logistique doit s'adapter pour répondre à ces exigences spécifiques.

Les fournisseurs de logistique « Halal » doivent s'assurer que toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement sont conformes aux exigences de ladite certification. Cela conduit, nécessairement, à l'adoption de technologies avancées, telles que la blockchain et la « Rfid », pour surveiller et documenter le mouvement et la manipulation des produits « Halal » (la blockchain et la Rfid sont deux technologies qui peuvent révolutionner le commerce en permettant des contrats intelligents et des paiements automatisés). Une traçabilité accrue assure la transparence et renforce la confiance entre les consommateurs et les organismes de réglementation, renforçant ainsi la crédibilité de la certification.

« Le maintien de la ségrégation des produits "Halal" et "non Halal" tout au long de la chaîne d'approvisionnement est essentiel pour prévenir la contamination. Cette séparation exige une planification et une mise en oeuvre minutieuses, y compris des installations d'entreposage spécialisées, des véhicules de transport et des procédures de manutention », insistent les spécialistes.

Une logistique bien particulière

Ils font savoir, par ailleurs, que les investissements dans de nouvelles infrastructures logistiques, comme les grands parcs logistiques, augmentent considérablement la capacité de stockage et de distribution des produits « Halal ».

Au niveau du commerce international de ces produits, la montée du commerce électronique transfrontalier a élargi l'accès aux marchés. Les entreprises peuvent vendre leurs produits certifiés à des clients internationaux via des plateformes en ligne, atteignant des marchés qui étaient auparavant inaccessibles.

A titre d'exemple, la taille du marché de la logistique « Halal » en Amérique du Nord devrait atteindre 220 milliards de dollars d'ici 2032. Les États-Unis disposent d'une infrastructure logistique bien développée, qui soutient la manutention et la distribution efficaces de ce type de marchandises. La présence d'organismes de certification « Halal » et de lignes directrices réglementaires claires facilite la conformité et la croissance du marché.

Au final, la certification et la normalisation sont très importantes à la fois pour garantir l'accès des consommateurs aux produits et services certifiés « Halal » et pour faciliter la circulation des produits et services « Halal » à l'intérieur du commerce international.