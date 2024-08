Tunisie: Vie associative / Smart Gafsa - Promouvoir l'égalité et l'inclusion des jeunes démunis

Le projet « Gafsa smart », lancé dans la délégation de Mdhilla du gouvernorat de Gafsa, a pour but d'intégrer les jeunes les plus démunis des deux sexes dans la vie active à travers des initiatives culturelles et sportives.

Sur les 11 millions 658 Tunisiens (recensement de 2019), les enfants âgés de moins de 18 ans représentent presque un tiers de la population totale (31,7 %) soit environ 3,7 personnes (INS 2019).

Cette population jeune avec cette ampleur offre une opportunité à saisir pour réussir les transformations des résultats économiques sociaux, tout comme les résultats des objectifs de développement durable (ODD).

C'est dans ce sens que se situe le projet « Gafsa smart », lancé dans la délégation de Mdhilla du gouvernorat de Gafsa, qui a pour but d'intégrer les jeunes les plus démunis des deux sexes dans la vie active à travers des initiatives culturelles et sportives. Ce projet, nommé « Magroum'in »( passionnés ) , s'adresse aux jeunes se trouvant dans des situations précaires .

Objectifs du projet

Il s'agit d'offrir aux jeunes démunis des opportunités d'inclusion sociale par le sport et la culture pour favoriser leur développement personnel et collectif à travers des activités culturelles et sportives. Il s'agit aussi d'encourager la participation active des jeunes, notamment des filles et des femmes, dans la vie associative locale.

%

Financement et partenariats

Ce projet bénéficie du soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme « Eu4Youth ». Ce programme européen met un accent particulier sur le renforcement des capacités de la société civile et l'amélioration de leur complémentarité professionnelle. Le soutien financier de l'Union européenne permet de mettre en place des initiatives concrètes et durables pour les jeunes de la région de Mdhilla.

Activités et initiatives

« Smart Gafsa » propose une panoplie d'activités variées, adaptées aux intérêts et aux besoins des jeunes de Mdhilla. A titre d'exemple, des ateliers artistiques, spectacles, et évènements culturels pour éveiller l'intérêt des jeunes pour la culture et l'art ont été organisés dans ce cadre. Il s'agit aussi d'organiser des sessions de formation pour développer des compétences professionnelles, en mettant un accent particulier sur l'implication des femmes dans ces initiatives.

Impact attendu

Le projet «Magroum'in » aspire à transformer la vie des jeunes de Mdhilla en leur offrant des opportunités de développement et d'intégration sociale. En impliquant activement les jeunes dans des activités pour réduire la marginalisation et l'exclusion sociale, c'est aussi promouvoir l'égalité des genres en encourageant la participation des filles et femmes.

Le projet «Gafsa smart » représente une initiative clé pour l'avenir des jeunes de cette délégation minière. C'est un projet prometteur pour créer un environnement favorable à l'épanouissement et à l'intégration des jeunes des deux sexes, dans la vie active , en les transformant en acteurs passionnés et engagés de leur communauté.