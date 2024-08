Tunisie: CA-WAC demain (20h00) à Radès - La retransmission TV en suspens !

Ce duel amical de prestige risque fort de ne pas être retransmis à la télé, à moins que...

Le CA va jouer en amical demain à Radès le WAC. Un match gala qui va servir d'hommage au duo Zouheïr Dhaouadi et Wissem Ben Yahia qui ont terminé leur carrière. Cette rencontre sera précédée par un match entre deux équipes baptisées amis de Zouheïr Dhaouadi et amis de Wissem Ben Yahia, formées essentiellement des ex-joueurs qui les ont côtoyés.

Et comme c'est une soirée originale et conviviale en cette intersaison et puisqu'il s'agit de deux grands joueurs du football tunisien, la retransmission télévisée est sûrement indispensable pour garantir une meilleure image et surtout une plus grande audience à cet événement.

A l'heure actuelle et après moult tergiversations sur le quota autorisé pour le public (25.000 personnes après 10.000 dans un premier temps), c'est autour de la retransmission télévisée que les choses traînent. Il n'est pas encore certain que la Télévision nationale (avec ses deux chaînes) qui se présente comme l'unique diffuseur disponible va diffuser cette soirée.

On parle jusqu'à maintenant et uniquement de passer le match via le «live streaming», chose qui va réduire l'audience et priver des milliers de Tunisiens de regarder un match aussi prestigieux. La balle est dans le camp de la Télévision nationale qui a l'obligation, puisque c'est un service public, de permettre au contribuable de ne pas rater ce genre de matches.

Il n'y a pas de raison pour que la Télévision tunisienne «zappe» ce CA-WAC et ne le transmette pas. Les contacts se sont multipliés ces dernières heures pour trouver une solution. Car si la Télévision nationale boude ce match, ce sera un grand ratage. Espérons que les choses se dénoueront vite pour le bien de tous (cette rencontre-gala a une forte audience et peut être rentable grâce aux spots publicitaires).