Congo-Brazzaville: Littérature - Fulbert Ibara présente « Chroniques du 'Allons seulement' 2012-2023»

L'ouvrage de 188 pages publié aux Editions Librinova a été présenté et dédicacé, le week-end dernier à Brazzaville, par son auteur. Il est une invite à sortir de l'aveuglement intellectuel, économique, géopolitique et culturel afin de se positionner comme des hommes et des femmes dignes et souverains.

Le livre «Chroniques du "Allons seulement" 2012-2023 », réparti en quarante-deux chapitres, est la nouvelle publication du Dr Fulbert Ibara, dans laquelle il se penche sur la gestion socio-politique de la République du Congo qu'il qualifie sans ambages de défaillante, et sur les enjeux du terrorisme en Afrique centrale.

A travers cet ouvrage, l'auteur pose la question de savoir comment expliquer le paradoxe congolais, pays riche en ressources naturelles mais enlisé dans le sous-développement ? En effet, depuis plus de dix ans et de manière récurrente, Fulbert Ibara explore cette question à travers les articles qu'il publie dans le journal La Semaine Africaine et dans les communications qu'il présente sur la scène internationale. Pour cette édition, il a choisi une petite quinzaine de ses chroniques.

Présentant son ouvrage, le Dr Fulbert Ibara a dévoilé les multiples motivations derrière cette oeuvre, notamment celles destinées à soigner le Congo à travers ses critiques et propositions constructives. En effet, «Chroniques du "Allons seulement" 2012-2023 » ne se contente pas seulement de critiquer, mais propose également une vision alternative, ambitieuse et réaliste, pour un Congo où les citoyens décideraient librement de leur avenir.

D'où, quiconque cet ouvrage avec un minimum d'honnêteté y verra non seulement la critique, mais surtout une vision alternative à même de refaire du Congo une communauté de citoyens décidant librement de leur destin. C'est donc une invite à sortir de l'aveuglement intellectuel, économique, géopolitique et culturel afin de se positionner comme des hommes et des femmes dignes et souverains. Quelles que soient les vicissitudes, il faut croire en l'avenir radieux de l'Afrique et du Congo. C'est angélique, dira-t-on, mais c'est ainsi. « Allons seulement », s'exprime l'auteur.

Toutefois, il rappelle que les mécanismes classiques qui répondent souvent aux intérêts occidentaux ont montré leurs limites à lutter efficacement contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et du centre. Il serait temps pour les États concernés de sortir des sentiers battus de la lutte antiterroriste et de mettre en oeuvre des mécanismes novateurs avec les ressources dont ils disposent et qui correspondent mieux aux spécificités de la zone, estime-t-il.

Des chapitres indicatifs

Parmi les quarante-deux chapitres, il y a, entre autres, "14 août 2012, à propos de la politique et des politiciens" ; "21 janvier 2013, le gouvernement congolais : une architecture tripode et une responsabilité budgétaire à géométrie variable" ; "24 juillet 2015, la couverture maladie universelle en République du Congo : quels enjeux ? Quels défis ?";17 juin 2020, plaidoyer pour l'introduction du revenu de solidarité universel en République du Congo"; " la covid-19, une opportunité pour le Congo ?"

... « Dans un monde où "les jugements de cour vous rendront blanc ou noir", il devient difficile de trouver des hommes de principe et de courage qui, malgré cette morale de Lafontaine encore d'actualité aujourd'hui, choisissent d'oser de ramer à contre-courant. De nos jours, il est facile, pour beaucoup, de se ranger dans la nouvelle loi non écrite de la résignation et de louanges implacables du système gouvernant. Oser afficher les allures d'un esprit libre s'avère un véritable suicide », écrit l'auteur dans son avant-propos.

Au cours de cette cérémonie, le public a suivi tour à tour la présentation minutieuse de l'oeuvre et la critique faites par les Prs Charles Zacharie Bowao et Grégoire Léfoba, qui ont salué le courage et la perspicacité du Dr Fulbert Ibara, soulignant ainsi l'importance de ce livre comme outil potentiel de développement et de renouveau pour le Congo. Quelques passages du livre ont été lus, notamment le chapitre 21 janvier 2013 sur, "Le gouvernement congolais : une architecture tripode et une responsabilité budgétaire à géométrie variable".

Dans ce passage, l'auteur félicite le président de la République pour avoir érigé la Délégation générale aux grands travaux en ministère. Mais toutefois, il a souligné les insuffisances de cette mesure et la nécessité d'aller plus loin.

Docteur es Sciences économiques de l'université de Dijon, en France, le Dr Fulbert Ibara est spécialiste de l'économie, de la santé et de la protection. Il a enseigné pendant près de vingt années l'économie de la protection sociale à la Faculté des sciences économiques de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Actuellement, il exerce les professions d'expert en évaluation immobilière et de mandataire judiciaire au sein du cabinet d'expertise judiciaire et immobilière qu'il a créé en mars 2018.