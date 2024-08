Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Plus de quatre-vingts jeunes formés dans divers métiers

Quatre-vingt-neuf jeunes, hommes et femmes formés dans divers métiers, dans le cadre de la mise en oeuvre des projets d'insertion professionnelle (FIP) ont reçu, le 9 août à Brazzaville, des certificats de fin de formation en vue de faire valoir leurs compétences sur le marché de l'emploi.

Les jeunes récipiendaires dont 16 hommes et 73 femmes (soit un pourcentage de participation féminine de plus de 85%) ont été formés, entre autres, en pâtisserie et cuisine ; coupe et couture ; électricité bâtiment ; coiffure et esthétique ; staff et décoration ; assistanat de direction ; maintenance des ordinateurs et enfin en conduite auto. Ce sont des jeunes des arrondissements de Bacongo et Talangaï qui ont été concernés par cette première cohorte des projets FIP d'une durée de six mois.

« Ces six mois passés en formation ont été intenses. Nous avons non seulement acquis des compétences professionnelles et des valeurs humaines, mais nous avons également vécu des émotions fortes et tissé des liens forts dans cette ambiance de stress et de compétition », a déclaré la représentante des participants, Dorelle Ngouala, en présence de l'ambassadrice de France, Claire Bondoyi.

« Nous pouvons être fiers de ces attestations, et de notre formation de qualité mêlant savoir-faire et savoir-être qui nous donne des atouts importants pour notre future vie professionnelle et entrepreneuriale. Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir appris à lutter contre les normes sociales et les stéréotypes de genre dans tous les domaines de la vie et en tous lieux » a-t-elle ajouté.

Ces projets de formation sont financés par l'Union européenne et l'Agence française de développement sous la supervision de l'organisation non gouvernementale (ONG) Essor. Présentant la FIP et soulignant son importance, Brave Nkaaya, coordonnateur des projets FIP de l'ONG Essor, a indiqué que la FIP est axée sur la mise en oeuvre des activités à travers plusieurs dispositifs en partenariat avec les ONG locales.

Parmi ces dispositifs l'on compte le bureau d'orientation et d'emploi ; le site de formation et insertion professionnelle agricole ; le bureau d'information et d'orientation sociale et professionnelle ainsi que le bureau formation emploi. Ces derniers accompagnent et facilitent la formation et l'insertion professionnelle deS jeunes en situation de vulnérabilité.

Brave Nkaaya a, par ailleurs, félicité les bénéficiaires pour tous les efforts fournis au vu de ce résultat final. « Aujourd'hui, nous sommes là pour honorer ces braves jeunes. Ces derniers qui ont passé la phase de mobilisation contenant trois filtres de sélection avant d'arriver à la formation intégrale. Leur disponibilité, motivation et détermination ont su les propulser. Y a de quoi à en être fier. . . Ces jeunes que vous voyez ne sont pas des bénéficiaires, ils sont des acteurs et actrices de leur insertion », a-t-il déclaré.

De son côté, Dieudonné Badawe, coordonnateur pays de l'ONG Essor, a fait savoir que les compétences acquises par les jeunes récipiendaires leur offriront des opportunités concrètes d'insertion professionnelle, contribuant ainsi à la lutte contre le chômage et à la promotion d'un développement durable inclusif. « Chers récipiendaires, aujourd'hui, vous recevez bien plus qu'une attestation. Vous recevez une reconnaissance de vos efforts, de votre persévérance, et de votre capacité à vous dépasser. Mais ce n'est que le début de votre parcours. Les compétences que vous avez acquises sont des clés qui vous ouvriront de nombreuses portes », a-t-il indiqué.

Présent à la cérémonie de remise des certificats, Rémy Florian Frero Koulimaya, un des conseillers du ministre de la Jeunesse, des sports et de l'Education civique, s'est dit fier de ces jeunes pour leur dévouement et le travail acharné car, en faisant cette formation, ils ont pris la ferme décision d'être les maîtres de leur vie.