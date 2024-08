Congo-Brazzaville: Transports terrestres - Les conducteurs sensibilisés à la sécurité routière par LCR

Le lancement de la campagne sur la sécurité routière organisée par La Congolaise des routes (LCR), en présence du sous-préfet d'Ignié, Antoine Gervais Okombo-Djouelet, a eu lieu à la gare Lifoula, le 9 août, sur le thème « Ensemble pour une route plus sûre ». D'une durée d'un mois, cette campagne vise à sensibiliser les usagers de la route à la sécurité routière, eu égard aux statistiques alarmantes des accidents sur la route nationale n°1 (RN 1).

La sécurité routière est un enjeu crucial qui touche de nombreux aspects, notamment social, économique, technique, réglementaire et environnemental, a indiqué le directeur général adjoint (DGA) de LCR, Jacques Almaless. En tant que délégataire de service public, LCR est pleinement consciente de la complexité de ce sujet et accorde une attention particulière à la sensibilisation des usagers de la route, ainsi qu'à l'ensemble des parties prenantes concernées.

C'est ainsi que pendant tout le mois d'août, plus de trente personnes dévouées opèrent une sensibilisation de proximité aux gares de Mengo, Moukondo et Lifoula. Ces équipes ont pour mission de rappeler aux conducteurs les comportements à risque, de les inciter au changement de comportement et de leur exposer les sanctions encourues en cas de non-respect des règles.

Pour le DGA LCR, les données sur l'accidentologie sur la RN1 sont alarmantes. En 2023, le nombre de victimes a augmenté de 23 % par rapport à 2022, et les tendances observées au premier trimestre de cette année laissent présager un bilan encore plus lourd. Chaque semaine, il y a plus de dix victimes, dont plus d'un mort, sur la RN1. La principale cause est le comportement des conducteurs, responsables d'un accident sur trois. Il s'agit, entre autres, de collisions, d'excès de vitesse, des erreurs de conduite. Les problèmes mécaniques sont la deuxième cause, avec un accident sur cinq. Le pic d'accidentologie est observé durant les mois d'août et de septembre.

C'est pourquoi, fidèle à leur mission d'accompagnement vis-à-vis des usagers de la route, et après plusieurs mois d'analyses et de concertations avec diverses parties prenantes, LCR a lancé le 1er août une grande campagne de sensibilisation, motivée par une profonde volonté de sauver des vies et de contrer ces tendances préoccupantes. Pour ce faire, un dispositif de sensibilisation conséquent a été ainsi déployé pour encadrer le Mayombe et le Pool, qui à eux seuls enregistrent 70 % des accidents sur la RN1.

Le premier semestre 2024 a déjà montré des tendances inquiétantes

Prenant la parole à son tour, le directeur général de LCR, Zhihui Zhang, a fait savoir que les données du trafic et les statistiques d'accidents sur cette route sont alarmantes. Il a informé l'auditoire que ce premier semestre 2024 a déjà montré des tendances inquiétantes et ils craignent que le bilan de cette année ne dépasse celui de l'année dernière. C'est pourquoi, ils ont décidé de prendre des mesures concrètes et d'organiser cette grande campagne de sécurité routière, du 1er au 30 août, avec des actions majeures de sensibilisation aux gares de Lifoula, de Moukondo et de Mengo.

« Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. Je tiens à remercier toutes les équipes et les partenaires impliqués dans cette campagne. J'invite nos partenaires, et plus largement l'ensemble des usagers de la route, à participer activement aux différentes activités prévues durant ce mois, et à relayer les messages de sensibilisation autour de chacun d'entre vous. Chaque geste compte, chaque effort contribue à sauver des vies », a souligné le directeur général de LCR, Zhihui Zhang.

Pour sa part, le directeur des Transports urbains et routiers à la direction générale des Transports terrestres, Gilbert Mouandza, a invité tous les concernés à mutualiser des efforts et actions conjoints afin d'accroître la vigilance des usagers sur les routes et de contrer les tendances préoccupantes d'augmentation du nombre d'accidents sur toutes les routes en général et la RN1 en particulier.

L'initiative de LCR de sensibiliser les usagers de la route autour des trois thématiques : la prise de conscience du danger, le changement de comportement et les sanctions encourues par les usagers en cas de non application de la réglementation en vigueur, est un soutien pour leur administration et augure un avenir meilleur sur la qualité de leur collaboration, puisqu'elle vise la réduction du nombre d'accidents de la route et partant, des victimes de ceux-ci.

Telle est la vision de l'Organisation mondiale de la santé, qui la souhaite de 50% d'ici à 2030. Il s'agit pour tous de présenter aux usagers les dangers de la route, de les interpeller à une prise de conscience afin qu'ils changent de comportement sur les routes. Mais aussi, de les informer des sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect des textes en vigueur. « La sécurité routière doit être une affaire de tous et nous interpelle à tous les niveaux de nos responsabilités, pour une synergie d'actions visant la sécurité des personnes et des biens sur nos routes, tel est l'objectif visé par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso », a-t-il déclaré.

Notons que cette campagne de sensibilisation fédératrice se fait avec la direction générale des Transports terrestres, les Forces de l'ordre et de la sécurité civile, les représentants de la société civile, parmi lesquels l'Intersyndical des transporteurs. Les conducteurs ont été alertés massivement à travers les prospectus indiquant les cinq commandements de la route. Il a été fait également usage du détecteur pour voir l'état du conducteur au volant, s'il est en état d'ébriété ou pas.