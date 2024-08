Togo: « Kijain » est beau et sera beau !

Ce sont là les prédictions du Directeur de la Promotion de l'Art et de la Culture au ministère de la Culture et du Tourisme, Vinyo Aziaty, à la cérémonie de d'ouverture officielle du musée de l'art contemporain Kijain, ce Jeudi, à Lomé.

Logé provisoirement dans l'une des grandes salles de la CRBC dans le voisinage du siège de l'OTR, ARCEP et Togocom, ce musée pour sa première a choisi dans son lot de collections d'oeuvres d'art, de présenter au public, celles de l'artiste togolais résident aux Etats-Unis, Me Talle Bamazi.

Pour une ouverture, le représentant du ministre en charge de la Culture espère une meilleure trajectoire pour ce musée qui vient apporter du sien dans la promotion de l'art et de la culture au Togo. « Le musée est beau. Le musée sera beau », avait-il lancé tel un prophète.

L'autre prophète de cette cérémonie n'est que l'artiste exposé dans ce musée. Il se dit dans un premier temps heureux d'être le premier artiste à être exposé. Et pourquoi des oeuvres qui mettent un accent sur la calebasse ? A cette question, Me Talle a expliqué que « la calebasse a été la première découverte de l'homme. Si toutes les races ont après abandonné la calebasse, l'Afrique n'a pas abandonné la calebasse puisque c'est avec elle que l'on remercie chaque matin et que nous recevons le message des ancêtres, on communique avec les ancêtres.

C'est pourquoi je l'ai choisi comme thématique ». Dans une description de l'une de ces oeuvres à savoir, « The Masquered », l'artiste a laissé entendre que « c'est la puissance africaine. Dans toutes les initiations, on sort la nuit, ce sont seuls les initiés qui sortent, tu ne sors pas avec les yeux du commun des êtres, par ce tableau, je vis ma tradition togolais et kabyè ». Enfin, dans un résumé du parcours que peut faire un visiteur du musée, Me Talle dit « vivre beauté, la vie, la justice, le bonheur », bref, lance-t-il, « j'adhère à la vie ».

Le local actuel étant provisoire, il est indiqué que « le musée travaille sur le lieu où il y aura toutes les collections de Kijain, soit plus 30000 oeuvres ».

D'après la Directrice générale du musée Kijain, Fernande Damba, « il faut s'attendre à des activités et à des visites. Nous ferons de sorte qu'il y ait toujours des activités qui poussent des gens à venir. J'invite les gens à venir découvrir ces très belles oeuvres de l'artiste, et l'empreinte de l'artiste. Nous ouvrons à partir de 10 heures, de mardi à dimanche ». Aussi, promet-elle, « nous aurons à exposer d'autres artistes sur le plan national pour qu'ils soient reconnus tant sur le plan national qu'international ».

Voix officielle de cette cérémonie d'ouverture, M. Aziaty n'est pas en tout cas surpris par l'étendue du talent de Talle Bamazi, et d'ailleurs d'autres artistes togolais. Selon ses dires, l'autorité travaille à mettre les artistes togolais « dans un carcan pour qu'ils puissent vivre de leur art ».

Kijain, désormais ouvert, un petit tour s'impose aussi bien pour les artistes, les amoureux de l'art plastique que pour le commun des Togolais, Africains et étrangers résidant ou passant par Lomé.