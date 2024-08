Gabon: Brice Clotaire Oligui Nguema préside la cérémonie de réception d'une cité et d'un marché destinés aux agents de la Garde Républicaine

Dans le cadre du prolongement de la dotation des Forces de Défense et de Sécurité en matériels logistiques et opérationnels, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, a présidé ce jour à Akanda la cérémonie de réception d'une cité et d'un marché destinés aux agents de la Garde républicaine.

Sis à Akanda cité Amissa, ce lotissement baptisé du nom du Colonel Eugène Mbougou qui compte en son sein 125 logements, ainsi qu'un marché Baptisé du nom de Nadine Suzie Biloghe Minko dédié aux épouses des agents de la Garde Républicaine , fait partie integrante d'un programme de construction de 894 logements au total dont les travaux sont en cours sur les sites de Bikélé et Mangoumba.

Ce projet d'envergure témoigne ainsi de la volonté du Chef de l'Etat d'oeuvrer à la restauration de la dignité des troupes à travers l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Une dotation qui s'inscrit ainsi dans sa vision de mettre en place des mécanismes permettant aux gardes d'accéder à des logements décents avec la perspective d'en devenir propriétaires à terme.

Accompagné de la Première Dame Madame Zita Oligui Nguema, et en présence du Vice-Président, du Premier ministre, des membres du CTRI, du gouvernement, des présidents des corps constitués, des officiers généraux et dignitaires, le Chef de l'État a, à l'entame de cette cérémonie procédé au dévoilement de la plaque inaugurale du nom de la cité et de la remise des clés des logements aux bénéficiaires à l'issue d'une visite guidée du site.

Entre autres moments clés de cette cérémonie figurent également la remise du marché aux épouses des agents par la Première Dame, ainsi que la phase de remise de la médaille de reconnaissance de la Garde Républicaine aux personnalités civiles et militaires qui se sont distinguées par leur forte implication dans la concrétisation de ce projet d'envergure.

Pour mémoire, le Colonel Eugène Mbougou est l'un des pionniers du premier contingent de la Garde présidentielle qui a occupé de hautes fonctions dans sa carrière militaire et qui s'est surtout distingué par sa fidélité envers les institutions et son sens du devoir qui lui ont valu cette prestigieuse reconnaissance par le Président de la Transition.

Comptant parmi les fondatrices de l'association des épouses du personnel de la Garde Républicaine, Nadine Suzie Biloghe Minko, disparue en juillet 2009 s'est démarquée par son dévouement au sein de ladite association et de la maison au Béret vert mais également par sa fidélité à l'institution.