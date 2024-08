Sénégal: La réussite des JOJ va ouvrir la porte au continent pour l'organisation d'événements sportifs mondiaux (diplomate)

Paris — La réussite des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus à Dakar en 2026 permettra aux pays africains d'accueillir des évènements sportifs mondiaux, a déclaré l'ambassadeur du Sénégal en France, El Hadji Magatte Sèye.

"Je pense que c'est déjà un évènement dont on doit se féliciter. Le Sénégal va, au nom de l'Afrique, accueillir les Joj en 2026. C'est le premier événement olympique que l'Afrique accueille. C'est une opportunité, un honneur. Mais comme le dit le Président de la République lui-même, c'est aussi un défi. Parce que la réussite du Sénégal ouvrira certainement la porte aux pays africains pour organiser et accueillir des évènements sportifs mondiaux", a-t-il dit dans un entretien avec des journalistes sénégalais.

Les JOJ de Dakar réuniront "les meilleurs jeunes athlètes du monde", du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Cet évènement prévu dans trois villes, Dakar, Diamniadio et Saly (ouest), va servir de "catalyseur" à la transformation du Sénégal par le sport et "un modèle d'organisation" pour les pays où se tiendront les prochains JOJ.

À l'occasion de la 142e session du Comité international olympique, à Paris, le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 a dévoilé le slogan officiel de la compétition : "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

"On a déjà l'Afrique du Sud qui a accueilli la Coupe du monde. Mais je pense qu'il faut sortir de ce paradigme qu'à chaque fois qu'on donne un évènement sportif de dimension mondiale à l'Afrique, qu'on dise ah, enfin ! Non, il faut que ça soit une normalisation, qu'on inscrive cela dans le cours normal des choses. Pour cela, il faut savoir que Dakar a un rôle essentiel à jouer. Ce défi-là, c'est de réussir les Jeux. Réussir les Jeux, c'est réussir d'abord l'organisation", a souligné le diplomate.

Selon lui, le Sénégal aura plusieurs défis sur le plan sécuritaire, organisationnel et du point de vue de la logistique.

"Je pense qu'il faudrait que tout un chacun s'approprie ces Jeux, que ce soit le Sénégalais de Dakar, de Saint-Louis, de Tambacounda, que chacun se dise que pendant 15 jours, en 2026, les yeux du monde entier seront braqués sur le Sénégal. Et peut-être, pas moins de 500 mille téléspectateurs vont regarder ce qui se passe au Sénégal", a demandé El Hadji Magatte Sèye.

Il a indiqué que les Sénégalais auront l'occasion de montrer leur visage à la face du monde.

"Ce grand pays, ce beau pays, ce pays merveilleux, ce pays qui peut rassembler tout le monde, ce pays qui a des valeurs qu'il souhaite partager avec l'ensemble du monde. Ce pays où on cherche à promouvoir le vivre ensemble, la téranga, ce pays avec la beauté de ses sites, où on a une jeunesse engagée, déterminée, entreprenante, ingénieuse, etc" a t-il dit.

"C'est cette image que nous devons montrer au monde. Pour cela, il faut y travailler pour montrer cette belle image du pays que nous avons et que nous voulons partager avec le monde", a suggéré l'ambassadeur du Sénégal en France.

Il s'est dit rassuré par la posture du président de la République Bassirou Diomaye Faye, qui a donné des instructions et orientations à son gouvernement et l'ensemble des acteurs à "faire un monitoring très serré et très sérieux de l'ensemble des évènements qui doivent nous mener à 2026".

"Le sport est un excellent vecteur diplomatique. On s'en souvient tous, les performances que notre équipe nationale de football a eu à faire par le passé ont permis au Sénégal de rayonner bien au-delà de l'Afrique, de l'Europe et des continents dans lesquels on connaissait le Sénégal. Pour les JOJ, c'est la même chose. Je pense que c'est peut-être le plus grand événement sportif que le Sénégal va accueillir dans ces prochaines années a ajouté le diplomate.