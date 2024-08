Ile Maurice: Vol de Rs 1,6 M - Iqbal Ramchurn se tourne vers la FCC

L'affaire d'Iqbal Ramchurn, un maraîcher habitant à Fond-du-Sac, qui accuse cinq policiers de lui avoir volé la somme de Rs 1,6 million lors d'une perquisition à son domicile le 15 juillet, revient sur le tapis. Soutenant qu'il fait l'objet d'une tentative d'intimidation après avoir porté plainte au sujet de cette disparition d'argent, Iqbal Ramchurn a, par le biais de Me Sanjeev Teeluckdharry, son avocat, envoyé une lettre le 7 août au directeur général de la Financial Crimes Commission (FCC) pour réclamer une enquête.

«Mon client a été victime des actes et agissements de cinq policiers, qui ont emporté une somme de Rs 1,6 million, le 15 juillet 2024, entre 11 et 13 heures. Il a en outre été menacé par l'un d'eux de n'en parler à personne, faute de quoi il serait arrêté avec sa femme et son fils. De plus, l'argent restant (à hauteur de Rs 1,7 M) ainsi que ses biens, sa maison, sa ferme avicole et sa plantation seraient saisis», écrit Me Sanjeev Teeluckdharry dans sa correspondance.

L'avocat relate également avoir accompagné Iqbal Ramchurn au siège de la FCC, le 24 juillet, pour signaler l'affaire, estimant que cela implique des actes de corruption par lesquels ni la police ni l'Independent Police Complaints Commission (IPCC) n'enquêteront ou ne prendront de mesures. Selon lui, la FCC est l'autorité légalement investie de la compétence et de la juridiction exclusives pour enquêter, arrêter et poursuivre de telles infractions. «Étant donné que les faits de l'affaire révèlent des infractions à la loi de la FCC, je serais très reconnaissant si la FCC pouvait se saisir du dossier et enquêter immédiatement», poursuit l'avocat.

Il révèle que ces derniers jours, son client a subi des pressions de la part d'inconnus pour qu'il ne donne pas suite à sa plainte contre les cinq policiers impliqués. «Des personnes suspectes rôdent autour de sa propriété.

Au cours du week-end, des personnes apparemment douteuses, ont été vues errant à proximité de sa maison, de sa plantation et de son élevage de volailles pour tenter de l'intimider. Ce même groupe s'est également rendu chez mon ami Anoup Goodary, qui est actuellement à l'étranger. Je voudrais attirer votre attention, avec un profond regret, sur le fait qu'aucune mesure n'a été prise par les dirigeants de la FCC à ce jour. Dans ces circonstances, il est urgent de procéder à l'arrestation des délinquants pour éviter toute interférence avec les témoins ou toute falsification des preuves», souligne le défenseur d'Iqbal Ramchurn.

Pour rappel, cinq policiers avaient débarqué chez le maraîcher le 15 juillet pour une perquisition. Après avoir menacé sa famille et lui-même d'arrestation, ils auraient emporté l'argent trouvé dans sa maison.