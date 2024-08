Ile Maurice: Champ. du Monde Masters - Cinq Mauriciens de la partie

Une équipe mauricienne composée de cinq athlètes masters représentera l'île aux Championnats du monde masters d'athlétisme en plein air qui se dérouleront du 13 au 25 août à Göteborg en Suède. Ces championnats, qui remontent à 1975, établiront un nouveau record en termes de nombre d'athlètes vétérans et de pays participants pour cette 25e édition. En effet, plus de 8 000 athlètes âgés de 35 à 100 ans et plus participeront à des épreuves de course, de saut, de lancer et de marche athlétique dans des stades et hors stades.

La World Masters Athletics a souligné la participation d'athlètes venant de 111 pays, la Suède arrivant en tête avec 1 883 participants, suivie des États-Unis avec 602, de l'Allemagne avec 579, du Royaume-Uni avec 558 et de l'Espagne avec 369. Loin de ces chiffres impressionnants, Maurice sera tout de même représentée par cinq éléments avec en chef de file, Jérôme Caprice, médaillé d'or au 10 km marche lors des derniers Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar en 2023. Il s'alignera sur les épreuves du 5000m marche et du 10 km marche dans la catégorie M40.

Damien Steciuk, cinquième de la finale du saut à la perche dans la catégorie 40-44 ans avec une barre à 3m80 lors des Championnats du monde masters d'athlétisme indoor disputés l'an dernier à Torun en Pologne, se présentera de nouveau sur cette épreuve à Göteborg. Pour sa part, Johanna Steciuk (W35) s'était inscrite pour le saut à la perche et le javelot, mais suite à une opération récente des ligaments croisés et du ménisque, elle ne participera qu'au concours du javelot.

Les autres représentants sont Sylvie Ah Kang (W85) qui fera le 100m et le 6 km cross-country et Steward Ravaton (M35) qui fera le 100m. À noter que les athlètes masters partent à leurs propres frais pour représenter le pays. Ils prennent l'avion ce samedi.