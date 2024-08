Ethiopie: Ethiopian Airlines annonce des vols quotidiens vers Bruxelles

<strong>Addis Ababa — Ethiopian Airlines Group a annoncé aujourd'hui qu'elle augmentera son vol hebdomadaire direct vers Bruxelles, en Belgique, et qu'elle desservira la ville avec un vol direct quotidien.

Ethiopian, le plus grand transporteur d'Afrique, a partagé sur ses canaux de médias sociaux que le dernier horaire sera effectif à partir du 27 octobre 2024.

Au cours de ses soixante-dix-huit années d'activité, Ethiopian est devenu l'un des principaux transporteurs du continent africain, inégalé en termes d'efficacité et de réussite opérationnelle.

Ethiopian se taille la part du lion dans le réseau africain de transport de passagers et de fret en exploitant la flotte la plus jeune et la plus moderne vers plus de 150 destinations nationales et internationales de passagers et de fret sur les cinq continents.