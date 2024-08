Ethiopie: Le pays signe un protocole d'accord pour l'élaboration d'un projet de construction d'un nouvel aéroport d'une valeur de six milliards de dollars US

<strong>Addis Ababa — Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique et celle dont la croissance est la plus rapide, a signé un protocole d'accord avec DAR, une société internationale de conseil, afin de développer la conception de la construction de son nouvel aéroport, d'une valeur de six milliards de dollars.

Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, et le directeur de DAR, Tariq Al Qanni, ont signé le protocole d'accord à Addis-Abeba pour développer la conception du méga-aéroport qui sera le plus grand d'Afrique.

S'exprimant à cette occasion, le PDG du groupe, Mesfin Tasew, a déclaré que l'aéroport, qui couvre une superficie de 35 km², sera construit dans la ville de Bishoftu, dans la région d'Oromia, à un endroit connu localement sous le nom d'Abusera.

Le directeur général a souligné que le nouveau mégaprojet d'aéroport aura quatre pistes et une capacité d'accueil de 100 millions de passagers par an lorsqu'il sera achevé dans cinq ans, en deux phases.

"La première phase comprend la construction de l'installation aéroportuaire avec une capacité de 60 millions de passagers par an et l'achèvement de la deuxième phase du projet d'aéroport permettra d'accueillir plus de 100 millions de passagers par an".

Dar devrait également réaliser des activités de supervision des travaux de construction en plus du développement de la conception.

"L'accord prévoit que DAR conçoive ou développe la conception détaillée du nouvel aéroport et assiste en même temps Ethiopian Airlines dans la sélection des entrepreneurs qui construiront les nouvelles installations aéroportuaires. En outre, l'accord prévoit la supervision des travaux de construction du début à la fin", a déclaré M. Mesfin.

Le directeur de DAR Company, Tariq Al Qanni, a pour sa part déclaré que le nouveau projet de méga-aéroport sera le plus grand aéroport d'Afrique et qu'il aidera Ethiopian à réaliser sa vision dans l'industrie de l'aviation.

DAR livrera en temps voulu la conception du nouveau projet d'aéroport ultramoderne et supervisera efficacement les travaux de construction des entrepreneurs, a déclaré le directeur, notant que DAR travaille avec Ethiopian Airlines depuis 2019.

"Nous avons travaillé avec Ethiopian Airlines sur la livraison de nombreux projets dans les locaux de l'aéroport international de Bole. Et, nous pensons que cette relation devait se conclure par ce projet significatif et remarquable avec la signature du contrat. Nous promettons à Ethiopian Airlines de livrer un projet emblématique et un aéroport fonctionnel qui placera Ethiopian Airlines parmi les dix premières compagnies aériennes et plates-formes d'aviation au niveau mondial. Nous sommes convaincus de pouvoir tenir nos promesses et nous nous réjouissons de ce voyage passionnant", a expliqué le directeur de la DAR.

L'aéroport actuel d'Ethiopian Airlines, l'aéroport international de Bole, a une capacité maximale de 25 millions de passagers par an, a-t-on appris.