Angola: Les députés approuvent le rapport d'avis commun de la loi sur la sécurité nationale

Luanda — Le rapport d'avis commun de la Loi sur la Sécurité Nationale (LSN), initié par le Président de la République, en tant que Détenteur du Pouvoir Exécutif, a été approuvé vendredi, dans la spécialité, et va maintenant pour approbation définitive, la semaine prochaine, à séance plénière de l'Assemblée nationale (AN).

Celui-ci, approuvé par les députés des commissions de la Défense, de la Sécurité, de l'Ordre Intérieur, des Vétérans de la Nation et des Affaires Constitutionnelles et Juridiques, comporte six (6) chapitres, sept (7) sections et 46 articles, fixe l'organisation et le fonctionnement du système de sécurité nationale, conformément à la Constitution de la République d'Angola.

Dans son champ d'application, il est applicable à tout l'espace sur lequel l'État angolais exerce sa souveraineté et sa juridiction, ainsi qu'aux secteurs, institutions, organismes et services qui composent le système de sécurité nationale, ainsi qu'aux citoyens en général.

La sécurité nationale vise à garantir, de manière permanente, l'indépendance et la souveraineté nationales, la défense, l'intégrité territoriale, l'État de droit démocratique, la sécurité des populations, de leurs biens, ainsi que la protection du patrimoine national, le maintien de la paix et de l'ordre dans des conditions qui correspondent aux objectifs et à l'intérêt national.

La biosécurité, la protection de l'environnement, la promotion d'un développement économique et social durable, la paix, la sécurité et la stabilité internationale font également partie de ses objectifs.

S'adressant aux parlementaires, le ministre de la Défense nationale et des Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, a apprécié le travail conjoint réalisé dans la spécialité, soulignant qu'il « a représenté un exercice extrêmement important dont nous saluons les interventions, les contributions ou les amendements qui convergent pour la réalisation de l'objectif de l'initiative législative ».

João Ernesto dos Santos s'est dit convaincu que le diplôme méritait des améliorations notables, et que le résultat final permettra la révision du régime juridique actuel, conformément aux objectifs de la Constitution.

Autres diplômes

Vendredi, il a été entériné, dans la spécialité, les projets de résolution approuvant l'adhésion de la République d'Angola aux conventions numéro 122, relatives à la politique d'emploi, 155, sur la sécurité et la santé au travail, 161 sur le service de santé, notamment au travail, 189 sur les travaux et travailleurs domestiques, ainsi que la Convention du travail maritime.

Les parlementaires ont également donné leur feu vert pour l'approbation finale des propositions de loi sur la division politico-administrative et de loi sur le système national de formation professionnelle.