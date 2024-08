Angola: Le pays salue le nouveau partenariat OEACP-UE

Luanda — L'Exécutif angolais a salué jeudi, à Luanda, le nouveau partenariat entre l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et l'Union européenne (UE), réalisé à travers l'Accord de Samoa, ainsi que la mise en oeuvre du Plan stratégique du secrétariat pour la période 2022-2025.

Selon le ministre des Relations Extérieures, Téte António, cité dans un communiqué, l'Angola est également satisfait des progrès réalisés, soulignant les sommets des chefs d'État et de Gouvernement tenus à Nairobi et Luanda.

Lors de la réunion du Conseil des Ministres (CM) de l'OEACP, en format virtuel, il a souligné que ce plan vise à renforcer la coopération et la collaboration au sein de l'OEACP, à approfondir le rôle et la visibilité de cette organisation au niveau international, à diversifier et à renforcer le partenariat avec l'Union européenne, ainsi que la modernisation du Secrétariat.

Le ministre Téte António a indiqué que ces avancées démontrent l'engagement de l'organisation envers les principes et objectifs établis dans son Accord constitutif, soulignant l'OEACP comme un bloc international essentiel pour l'affirmation du multilatéralisme.

Il a également dit que le rapport présenté lors de la 117ème session du Conseil des Ministres de l'OEACP prouve que l'organisation n'est pas inerte, mais plutôt très active dans les relations entre ses membres et dans la mise en oeuvre de programmes dont beaucoup sont financés par l'Union européenne.

L'ordre du jour comprenait des sujets tels que les délibérations du Conseil des Ministres, les préparatifs du Sommet conjoint de la Troïka, la situation financière du Secrétariat et la situation politique et sécuritaire en Haïti.

La rencontre a eu lieu, en format virtuel, depuis Bruxelles, Belgique, et a été présidée par Ingrid Ebouka-Babakas, ministre du Plan, des Statistiques et de l'Intégration régionale de la République du Congo, en tant que présidente du Conseil des ministres.

L'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), anciennement connue sous le nom de Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), est une organisation créée par l'Accord de Georgetown en 1975.

Il est composé de 79 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, à l'exception de Cuba, signataires de l'accord de Cotonou, également appelé « Accord de partenariat ACP-CE », qui les lie à l'Union européenne.

Il existe 48 pays en Afrique subsaharienne, 16 dans les Caraïbes et 15 dans le Pacifique.

Les principaux objectifs de l'OEACP sont le développement durable de ses États membres et leur intégration progressive dans l'économie mondiale, la coordination des activités dans le cadre de la mise en oeuvre des Accords de partenariat ACP-CE, la consolidation de l'unité et de la solidarité entre ses membres et l'Établissement et consolidation de la paix et de la stabilité dans une société libre et démocratique.