Angola: La prévention et la répression de la corruption améliorent l'environnement des affaires dans le pays - PGR

Lubango (Angola) — La Stratégie Nationale de Prévention et Répression de la Corruption (ENAPREC) pour la période 2024-2027 améliorera l'environnement des affaires dans le pays, a estimé vendredi, à Lubango, le procureur de la République, Hermenegildo Nicolau.

La stratégie implique des actions à court, moyen et long terme, et dans le premier cas, les administrations pourront élaborer un code de conduite, il y aura l'obligation de donner des conférences à l'ensemble de la communauté sur les méfaits de la corruption et comment elle fait obstacle au développement du pays, ainsi que la disponibilité d'un vaste canal de signalement des situations de corruption.

Entre autres actions à court terme, il existe également des analyses multisectorielles pour comprendre les domaines les plus à risque et développer un mécanisme de contrôle, tandis que les actions à moyen et long terme incluent la numérisation de l'administration, la surveillance progressive et autres, étant deux étapes qui nécessitent l'effort financier.

Le responsable qui est conseiller de la procureure adjointe, Inocência Gonçalo Pinto, intervenait lors d'une conférence « Présentation et approche de l'ENAPREC », destinée aux gestionnaires publics de la province, en mettant l'accent sur ceux des secteurs qui représentent des risques élevés de commettre des actes de corruption.

%

Le procureur de la République a déclaré qu'avec l'ENAPREC, s'il est possible de réduire les niveaux de corruption et d'améliorer les niveaux de perception, de juger et de punir le plus rapidement possible, et ainsi de récupérer les avoirs, l'environnement des affaires s'améliorera et le pays attirera davantage de financements.

« Avec plus de financement, nous avons pu développer et capitaliser notre économie, augmenter les revenus des citoyens ordinaires, mais la corruption nuit à tout cela, et la stratégie propose un ensemble de mesures pour que l'administration en général puisse réaliser des études sectorielles et comprendre le niveau de chaque région, les zones les plus sujettes et développer des mesures de répression", a-t-il ajouté.

Hermenegildo Nicolau a expliqué que l'ENAPREC part du principe que la corruption est un problème "largement" répandu dans la société angolaise et qu'elle crée des obstacles économiques et des obstacles au développement de la communauté et, par conséquent, met en danger l'avenir des générations futures.

Il a souligné que c'était la base de l'élaboration de la stratégie, qui visait à avoir une vision « holistique » du problème, en identifiant les principaux domaines où les problèmes ont une plus grande incidence, notamment l'administration publique et la recherche de solutions ou les politiques les plus adaptées aux actions anti-corruption.

Le responsable a affirmé qu'ils attendent que les gestionnaires commencent à développer les actions prévues, en tenant compte du fait que le bénéficiaire final de l'ENAPREC est le citoyen, pour bien servir et s'assurer qu'ils se sentent à l'aise, afin qu'ils sachent profiter et créer des synergies avec les institutions publiques, afin d'inverser la tendance à la prolifération de la corruption.

À son tour, le gouverneur de Huila, Nuno Mahapi, a souligné l'importance de la création de l'ENAPREC et du travail en cours avec elle pour avoir un pays plus sain et « bon » pour tous.

La Stratégie nationale de prévention et de répression de la corruption (ENAPREC) a été approuvée par le décret présidentiel numéro 169/24 du 19 juillet, dans le but de prévenir, d'arrêter et de réprimander la corruption et les délits connexes. L'idée est de réduire les niveaux de corruption et d'accroître la confiance des citoyens dans les institutions publiques et au-delà.