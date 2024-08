Cameroun: Disparition - Le monde du football pleure Issa Hayatou

L'ancien président de la Confédération africaine de football (CAF) est décédé le 8 août, à l'âge de 77 ans. Les institutions internationales comme la CAF, la Fédération internationale de football association (Fifa) et le Comité international olympique ont salué la mémoire de ce dirigeant émérite.

Le Camerounais Issa Hayatou a dirigé la CAF de 1988 à 2017. La CAF, à travers son président, lui a rendu hommage. « Le président de la CAF, Patrice Motsepe, est attristé par la mort de l'ancien président Issa Hayatou », a annoncé la CAF dans un communiqué. « La CAF et le football africain seront pour toujours redevables au président Hayatou pour son immense contribution, sur de nombreuses années, au développement du football en Afrique », a déclaré Patrice Motsepe.

Le natif de Garoua a dirigé la Fédération camerounaise de football en 1986-1988 avant de connaître une ascension éclair. Deux ans plus tard, il profitait de la démission de l'Ethiopien Ydnekatchew Tessema pour prendre les rênes de la CAF.

Sous sa direction, le format de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) a été élargie à seize équipes sans oublier la nouvelle formule de la Ligue des champions africaine et de la Coupe africaine de la Confédération. Le passage des sélections africaines à cinq est considéré comme l'un de ses plus grands succès tout comme l'organisation par l'Afrique du Sud de la Coupe du monde 2010, en étant la première nation africaine à accueillir cette compétition planétaire.

« Sous son magistère, le continent passe de trois à cinq places à la Coupe du monde. La Coupe d'Afrique des nations connaîtra aussi des grands changements jusqu'au passage à vingt-quatre nations pour la phase finale. Le président Issa Hayatou a toujours su, par son leadership, son entregent, et son sens du compromis, défendre la voix de l'Afrique. Nous lui devons beaucoup », a indiqué Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football.

Membre du conseil exécutif de la Fifa, Issa Hayatou a été président par intérim de cette institution (2015-2016) au moment de la suspension de Joseph Blatter. « Un grand passionné qui a consacré sa vie à diriger les plus grandes instances du sport », a déclaré le président de la Fifa, Gianni Infantino. Il était aussi membre du Comité international olympique (CIO).

« Une figure majeure du mouvement sportif sur son continent ». « Issa Hayatou a dirigé la Fifa dans une époque très difficile. Il a toujours défendu le rôle du football aux Jeux olympiques et au sein du mouvement olympique », ajoute le CIO dans un communiqué. En signe de respect, le drapeau olympique a été mis en berne à la Maison olympique et au Musée olympique à Lausanne, en Suisse. Une minute de silence a été observée par les membres du conseil exécutif du CIO, réunis vendredi.

Issa Hayatou arrive pour la première fois à Brazzaville en 1965 parce qu'il fut champion du Cameroun du 400 et 800 m entre 1964 et 1971 et sélectionné dans l'équipe nationale d'athlétisme, disputant les Jeux africains de Brazzaville en 1965. Sous lui, le Congo a organisé la CAN des moins de 20 ans en 2007 remportée par les Diables rouges et a abrité la finale de la Coupe africaine de la Confédération remportée par l'AC Léopards de Dolisie, devant le Djoliba du Mali. Il a été décoré par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.