Algérie: Des indicateurs positifs traduisant la poursuite de la dynamique de transformation de l'économie nationale

ALGER — L'économie nationale a enregistré une série d'indicateurs positifs traduisant la poursuite de la dynamique de transformation de l'économie nationale, affirme le rapport du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) pour l'année 2023, qui recommande la nécessité d'accélérer les efforts pour soutenir un environnement propice au développement.

"L'année 2023 a été marquée par la poursuite de la dynamique de transformation de l'économie nationale fondée sur les engagements présidentiels visant à consacrer une nouvelle politique indépendante de la rente pétrolière, à engager la réforme globale de l'Etat, à moraliser la vie politique et publique, à renforcer la bonne gouvernance et à redonner à la concertation économique et sociale la place qui lui revient dans l'édifice institutionnel, à travers notamment la constitutionnalisation du CNESE et le renforcement de ses compétences", est-il indiqué dans le document.

Cette transformation, poursuit le rapport, se traduit par des mesures engagées en matière de finances publiques, de réforme bancaire, d'investissement, de commerce extérieur, de soutien à l'entreprise, d'organisation des marchés et de la protection du pouvoir d'achat des citoyens.

Dans ce cadre, l'année 2023 a été marquée par le début de la mise en oeuvre effective du nouveau mode de gouvernance du budget de l'Etat et de la promulgation de la loi monétaire et bancaire qui a introduit la monnaie numérique de la banque centrale (Dinar algérien digital), redéfinit les opérations bancaires pour inclure celles conformes aux principes de la finance islamique et la création d'un Comité national des paiements (CNP).

Un règlement a été promulgué définissant les conditions d'autorisation et d'exercice de bureau de change, outre la dynamisation du marché boursier et son réorganisation, la publication du cadre juridique régissant le financement participatif (crowdfunding), l'inauguration de deux banques algériennes eu Mauritanie et au Sénégal pour soutenir l'activité de l'exportation vers l'Afrique.

Les réformes ont concerné également le cadre de l'investissement, selon le rapport soulignant que la mise en oeuvre de la nouvelle loi relative à l'investissement a permis des réels progrès notamment en matière de décentralisation du traitement des décisions, de garanties, de suppression des restrictions légales concernant les étrangers.

Cela a permis d'enregistrer 4.574 projets au niveau de l'Agence algérienne pour la promotion de l'investissement (AAPI) à fin 2023, en hausse de 153% comparativement à 2022. Le nombre des investissements étrangers enregistré a évolué, quant à lui, à 87 projets à fin 2023, d'un montant de 853 milliards de dinars, contre 14 projets en 2022 et 1 projet en 2021.

S'agissant des mesures prises pour la consolidation du cadre de vie et du pouvoir d'achat des citoyens, le rapport a mis en exergue notamment la revalorisation des salaires, des pensions et allocations de retraite, la hausse de l'allocation chômage, l'augmentation de l'allocation forfaitaire de solidarité.

Par ailleurs, le rapport met aussi en avant la politique de commerce extérieur qui permet de préserver les ressources financières externes et protéger la production nationale. Ainsi, plusieurs mesures ont été prises à l'instar de la création du Haut Conseil de régulation des importations, chargé de déterminer et d'orienter la politique appliquée en la matière et de proposer les mesures visant à favoriser la substitution aux importations.

Cela s'ajoute à la mise en place au niveau de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) pour examiner les demandes des importateurs et leur conformité avec les orientations des pouvoirs publics.

En matière d'organisation des marchés, le rapport souligne que ceux-ci ont été "correctement approvisionnés, notamment en produits de première nécessité, malgré des ruptures occasionnelles ou conjoncturelles".

En parallèle, les exportations hors hydrocarbures ont connu une évolution marquante qui a permis de doubler leur taux de couverture des importations de 6,5% en 2020 à 11,4% en 2023. Grace aux performances de la balance commerciale, l'évolution de la balance des paiements en 2023 montre une position excédentaire avec un solde positif de 6,35 milliards de dollars.

Toutefois, le CNESE a souligné que "la mise en application du mécanisme d'ajustement Carbonne aux frontières en octobre 2023 pourrait avoir un impact significatif sur les exportations des engrais, acier et fer".

Dans le secteur financier, le rapport a salué les avancées constatées notamment en matière de recettes fiscales qui ont affiché en 2023 une hausse de 17, des assurances qui ont évolué de 3,5%, des transactions via internet qui ont augmenté de 77%, en sus du développement remarquable de la finance islamique.

Concernant l'inflation, le CNESE évoque une "maîtrise du rythme annuel d'évolution des prix malgré la tendance haussière enregistrée au niveau mondial".

Le rapport du CNESE a souligné les avancées constatées au niveau de certains secteurs tels que l'agriculture considéré comme un levier important de la croissance, le BTPH qui représente 80% des projets dégelés au cours des années 2022 et 2023, les transports ainsi que le secteur du tourisme qui a enregistré un flux de 3,29 millions de touristes à destination de l'Algérie (une hausse de 190% par rapport à 2022) dont 66% sont des étrangers.

Par ailleurs, les auteurs de ce rapport recommandent l'amélioration de l'inclusion financière avec une plus grande généralisation des systèmes de paiement électronique, le renforcement de l'efficacité du système bancaire par la mise ne place d'une agence de notation nationale et autonome, l'accélération de la mise en oeuvre de la stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures, l'accélération de l'octroi du foncier économique, l'intensification des projets d'énergie solaire, la dynamisation du secteur minier, la régulation des prix sur le marché national et la lutte contre l'informel, ainsi que la promulgation d'une nouvelle loi relative à la concurrence.