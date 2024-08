Sénégal: Bambey /Signature de partenariat entre Uad et Sonaged - Des projets de formation et de recherche en perspective

Un projet de partenariat entre l'université Alioune Diop de Bambey et la Sonaged SA vient d'être signée ce vendredi. Il s'agit d'accompagner l'université dans la gestion normalisée des déchets mais aussi de permettre aux stagiaires de la Sonaged SA de bénéficier d'un encadrement des enseignants et des chercheurs.

La gestion des déchets dans l'université Alioune Diop de Bambey constitue une préoccupation majeure. Ce temple du savoir compte un effectif de 10 000 étudiants. Un projet de partenariat entre l'université Alioune Diop et la Sonaged apportera beaucoup d'avantages aux deux structures. Le Pr Ibrahima Faye, recteur de l'université Alioune Diop de Bambey, explique : « on a pu constater après la visite du Directeur General de la Sonaged au niveau de tous les sites de l'UAD que la manière dont nous gérons ces déchets-là ne respecte pas les normes.

On a pu constater avec la Sonaged que des propositions peuvent ressortir de ce partenariat. C'est pourquoi nous saluons cette dynamique du Directeur Général qui est venu nous rendre visite. Nous pensons que ce projet de convention aura beaucoup de retombées pour l'université Alioune Diop ». Selon lui, l'université est une structure de formation qui a beaucoup de projets du point de vue de la formation mais aussi de la recherche.

« Nous avons des étudiants que nous pouvons former dans la gestion des déchets. L'université dispose d'un personnel compétent sur les activités d'action de la Sonaged, on pourra ensemble définir le cadre de partenariat pour aller vers ces types de formation ». Et il poursuit : « La question de la gestion des déchets, c'est une problématique qui intéresse toute la communauté, que ce soit les laboratoires spécialisés en chimie ou certains types de laboratoires.

Nous essaierons de faire le link avec la Sonaged ». Le Directeur Général de la Sonaged Khalifa Ababacar Sarr rappelle que le choix de l'Uad est bien orienté. « C'est une université qui se trouve au centre du pays dans le bassin arachidier avec ses dynamiques de maquettes d'enseignement portant sur la formation de nos étudiants. Nous avons signé ces mêmes conventions avec l'université Gaston Berger, l'université de Thiès et bientôt avec l'université du Sine Saloum où nous accueillons des stagiaires.

Nous avons une 4ème thèse qu'on est en train de soutenir au niveau de la Sonaged et qui porte particulièrement sur des villes sénégalaises dont la ville de Touba mosquée avec Cheikh Bamba Fall qui a soutenu sa valorisation et la gestion des déchets solides au niveau de la commune de Touba Mosquée. Et c'est là l'importance d'allier la recherche et le développement et d'allier les laboratoires à nos directions qui fondent des départements qui touchent directement la pratique du développement industriel ou développement socioéconomique ».

Le Directeur Général s'engage à la récupération de tout ce qui est disponible pour en faire une matière première. « Ce n'est pas seulement le pavage. On a des dynamiques de chercheurs qui pourraient orienter leurs recherches sur la biomasse avec la production de carburant. Il y a le centre intégré de valorisation des déchets de Touba. Il y a également le centre rassemblement et de commercialisation des déchets plastiques avec des financements de la Banque mondiale et la Banque islamique de développement. Nous devons intégrer les universités dans cette dynamique », a-t-il conclu.