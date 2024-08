Gabon: 'Être mentionné comme potentiel futur membre du gouvernement est à la fois une grande reconnaissance et une responsabilité immense'

Les odeurs d'un éventuel rémaniement gouvernemental se fait sentir. Les spéculations vont bon train. Du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre du pays, les Gabonais spéculent. A quand le prochain nouveau gouvernement de la transition ? Qui seront les entrants et les sortants ? Plusieurs noms circulent sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes rapprochés d'Emmanuel Ombana, Expert en Promotion des Emplois Jeunes, Certifié par l'OIT et les Nations Unies.

Bonjour Monsieur Ombana ! L' on parle d'un éventuel remaniement ministériel et votre nom est cité parmi les futurs entrants dans le gouvernement. Êtes-vous surpris de ce qui se dit à travers les réseaux sociaux ?

Bonjour Monsieur Tsonga Mbicka et merci de me donner l'occasion d'apprécier ces informations qui fusent de part et d'autre sur un sujet aussi sensible que celui - ci ! Les réseaux sociaux, avec leurs 4,7 milliards d'utilisateurs dans le monde, sont des plateformes dynamiques où circulent de nombreuses informations, parfois vérifiées, parfois spéculatives. Personnellement, je reste serein face à ces rumeurs. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de continuer à oeuvrer pour le bien de notre communauté, quels que soient les rôles ou les responsabilités. Mon focus reste sur la contribution positive que je peux apporter au quotidien.

Quelle est votre appréciation de ce qui vous revient par apport à cette éventuelle nomination ?

Être mentionné comme potentiel futur membre du gouvernement est à la fois une grande reconnaissance et une responsabilité immense. Cela reflète le travail acharné et les efforts que j'ai investis dans mes engagements. Si cette opportunité se concrétisait, je la verrais comme une chance de servir encore mieux notre pays et de contribuer de manière significative à notre avenir commun. Mon engagement reste total, avec une vision claire : mettre l'intérêt général au coeur de chaque décision.

Emmanuel Ombana, êtes-vous vraiment ministrable ? Et peut-on déjà vous appeler Monsieur le ministre ?

Le terme 'ministrable' implique une reconnaissance de la capacité à assumer des responsabilités de haut niveau, et je suis honoré que mon nom soit associé à cette perspective. Mon focus est de continuer à travailler avec rigueur et dévouement indépendamment du titre, en mettant l'accent sur des résultats tangibles qui bénéficient à notre pays et à la communauté internationale.

4- Bientôt le référendum, appelez-vous à voter pour le Oui ou pour le Non et pourquoi ?

Le référendum est un moment crucial pour notre démocratie gabonaise. Avec une participation électorale atteignant environ 66% lors des dernières élections Présidentielles, législatives et locales au Gabon, il est clair que notre population est engagée et prête à participer activement aux décisions importantes. Je vais examiner les propositions du référendum avec une attention particulière, en tenant compte de leur impact sur le développement durable et la cohésion sociale pour le Gabon et au-delà. Mon appel est à une mobilisation réfléchie pour faire un choix éclairé qui bénéficiera à notre nation et contribuera positivement à notre avenir collectif.

Un mot de la fin...

Je suis profondément honoré par le soutien que je reçois et par l'intérêt international qui se manifeste. Mon engagement est de travailler avec intégrité et passion pour créer des opportunités et des solutions durables. Mon rêve est de voir un monde où chaque jeune, chaque citoyen, a la chance de contribuer à un avenir prospère. Si cette interview inspire une action collective et un changement positif, ce sera la plus grande récompense. Merci à tous pour votre soutien continu.