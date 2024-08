Sénégal: Mise en place et distribution des intrants - Des améliorations notées cette année par les acteurs, selon le Cncr

Cette année, les organisations paysannes notent des améliorations dans la mise en place et la distribution des engrains et semences pour la campagne agricole. Selon le porte-parole du Conseil national de concertation des ruraux (Cncr) Sidy Ba, des intrants de qualité, en quantité suffisante et vendus à des prix abordables, ont été mis à la disposition des commissions de vente.

« Cette année, on a noté une large amélioration du point de vue de la qualité des semences mises à la disposition des commissions de vente des intrants et en quantité relativement suffisante surtout pour les engrais sur toutes formules confondues ».

Ces propos sont du porte-parole du Conseil national de concertation des ruraux (Cncr) Sidy Ba qui faisait le point de la campagne de mise en place et de distribution des intrants. Selon Sidy Ba, même des engrais organiques sont mis à la disposition des commissions à des prix vraiment abordables. « On était inquiet un peu parce qu'avec le nouveau régime, on disait que ça allait connaitre quelques couacs, mais ils sont su juguler ça à temps.

Dès le mois de mai, une bonne partie des intrants était déjà en place. Les représentants au niveau de toutes les commissions de la région de Kaolack m'ont dit que cette année, ils ont connu moins de problèmes et de tiraillements avec les opérateurs privés stockeurs et semenciers », se réjouit-t-il. Il trouve que ces améliorations notées sont dues à la bonne préparation de la campagne agricole par les nouvelles autorités qui ont impliqué dès le départ les organisations paysannes.

« L'Etat a impliqué le Cncr dès le départ pour le choix des opérateurs et des fournisseurs d'intrants. Et là, les gens qui étaient choisis ont respecté leurs engagements vis-à-vis de l'Etat. Il peut y avoir des endroits où les choses ne marchent pas, mais cela concerne une infime minorité. Disons que cette année, on a reçu moins de 10% de récriminations par rapport au passé », a souligné M Ba.

En ce qui concerne la campagne hivernale proprement dite, il informe que pratiquement les délais sont bons et toutes les spéculations qu'on avait l'habitude de semer sont déjà sur terre et ont commencé à se développer. Sur le plan phyto sanitaire, l'apparition de quelques sautereaux locaux au niveau de certaines parcelles a été signalée, mais qui n'a pas vraiment duré. Une bonne répartition des pluies dans le temps et dans l'espace a été constatée également. « Présentement, les choses se déroulent correctement. Si elles continuent comme ça, les plantes pourront se développer correctement», espère-t-il.