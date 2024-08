Algérie: Tiaret - Des festivités grandioses suite à la médaille d'or de Imane Khelif aux JO de Paris

TIARET — Des citoyens de Tiaret ont exprimé leur immense joie suite à la victoire de la boxeuse Imane Khelif, qui a décroché la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris 2024, en scandant son nom et en répétant le slogan "One, Two, Three, Viva l'Algérie", après l'annonce de sa consécration à l'issue du combat final qu'ils ont suivi sur écran géant dans son village natal, Bibane Mesbah.

Ce village a vécu une ambiance particulière, en présence des familles, à leur tête la famille de la championne Imane Khelif, ce qui a conféré à cet événement une ambiance festive, surtout lorsqu'elle a reçu la médaille d'or, lors de la levée du drapeau national et au retentissement de l'hymne national à Paris.

Le père de la boxeuse, Ameur Khelif, a avoué que le combat lui a mis les nerfs à vif, malgré sa certitude qu'Imane allait le remporter car, a-t-il dit "Imane est forte et elle a préparé ce rendez-vous pendant huit ans".

Il s'est adressé à elle par téléphone en disant : "Je suis fier de toi, ma fille, tu es une championne, qui a fait honneur au pays et a hissé haut son drapeau", tout en présentant ses remerciements au peuple algérien solidaire et aux pouvoirs publics pour avoir accompagné la championne Imane Khelif.

Il a souligné qu'Imane "a été victorieuse grâce à ses capacités sportives et elle a également vaincu la haine et la discrimination raciale, et c'est une victoire pour son pays, l'Algérie. Pendant longtemps, elle a vécu sous une pression qui l'a mise au défi et elle l'a surmontée, Dieu merci".

Il a ajouté qu'il l'a félicitée par téléphone, suite à l'annonce de sa victoire avec l'expression "le rêve est enfin réalisé", qui est le mot de passe entre eux, précisant que les félicitations en direct du Président de la République, M. Abdelmadjid. Tebboune, sont une source de fierté pour la famille Khelif et pour les habitants de la wilaya de Tiaret, tout en souhaitant au champion Sedjati la médaille d'or, lors de la finale, qui se tiendra, samedi soir dans la spécialité des 800 mètres.

De son côté, l'oncle de la championne, Mohamed Khelif, a déclaré qu'Imane a réussi grâce à sa force et sa détermination et a affronté une campagne malveillante lancée contre elle et aux tentatives d'exclusion, mais grâce aux prières et au soutien du peuple et des pouvoirs publics, elle a remporté la médaille d'or.

Le village de Bibane Mesbah et plusieurs autres villes ont vécu des festivités, avec les klaxons des voitures, la diffusion de chants et hymne nationaux, durant la nuit, après avoir suivi le combat qui a opposé Imane Khelif à la chinoise Yang Liu dans la finale des moins de 66 kg, via un écran géant dans le stade de proximité du village de Bibane Mesbah.