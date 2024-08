Sénégal: Les opposants guinéens en exil mobilisés, un mois après la disparition de deux cadres du FNDC

Au Sénégal, des acteurs de la société civile guinéenne en exil se sont mobilisés, vendredi 9 août, pour apporter leur soutien à deux opposants guinéens. Mamadou Billo Bah et Oumar Sylla alias « Foniké Menguè » ont été arrêtés en dehors de tout cadre juridique, dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 juillet.

Un mois, jour pour jour, après la disparition des deux responsables du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), Alpha Bayo, responsable de la société civile guinéenne, actuellement en exil à Dakar, s'inquiète de ne pas avoir de leurs nouvelles.

« C'est un sentiment d'inquiétude et bien entendu, puisque ça fait un mois, jour pour jour, que nos camarades Fonikè Menguè et Billo Bah ont été arrêtés et conduits à destination inconnue. En un mois, aucun signe de vie et, de plus l'inquiétude est grandissante vue les sorties des membres du gouvernement, et celles, récemment, du Procureur général près la Cour d'appel de Conakry dédouanant ainsi la responsabilité de l'État dans leur arrestation.

« Franchement, c'est une inquiétude pour nous. C'est pourquoi nous multiplions les contacts, nous multiplions nos rencontres et bien entendu, les conférences de presse, les actions même sur le terrain, pour accroître la pression sur la gouvernance CNRD afin de nous dire où est-ce que nos amis se trouvent maintenant », alerte Alpha Bayo, responsable de la société civile guinéenne, actuellement en exil à Dakar, au Sénégal.