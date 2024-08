Ile Maurice: Stageworld a encore gagné

L'élève de Dominic Zaki continue d'épater son monde. Favori de la course principale de ce samedi 10 août, Stageworld bien monté par Rye Joorawon a remporté une huitième victoire consécutive au nez et à la barbe de Twist Of Fate, qui n'a pu faire mieux qu'une troisième place à l'arrivée. Fait important à souligner, trois partants ont été retirés de la course en raison de manque de jockeys disponibles à les piloter. Ces jockeys ayant chutés dans la deuxième course.

Au départ comme il fallait s'y attendre, Stageworld se montra le plus prompte pour prendre la direction des opérations. Il imprima un train raisonnable devant Twist Of Fate qui était bien placé. Puis arrivèrent les Special Blend et Full Blast. Lors de l'emballage finale, il remit une couche pour laisser sur place Special Blend et Twist Of Fate qui versa beaucoup à l'intérieur.

Outre cette belle victoire acquise avec Stageworld, l'écurie Zaki a aussi gagné avec Special Duty ( Joorawon 1re C), Sylvan Theater (5e C) et Spotted Pearl (7e C). La moisson aurait pu être meilleure avec In With A Chance dans la quatrième course mais ce pensionnaire de Zaki eu trop de terrain à refaire. Il n'a pu rattraper Tomorrow's Vision de l'entrainement Nagadoo.

Le nouveau jockey de l'écurie Mahadia, Marcos Ribeiro a brillé dès sa première monte en Alpenhorn dans la deuxième course. Il a suivi dans le sillage Special Force avant de filer vers la victoire. Cette course a été émaillée d'incidents. Alvinio Roy a chuté à l'entrée de la ligne droite sur Special Force alors que Casimiro ( Rama) est tombé entraînant la chute de Carino Bello (Bardottier) et Dayla Vista (Oodith). À l'exception de Swapneel Rama qui a dû subir une intervention à la bouche, les autres cavaliers s'en sont heureusement sortis sans blessure.

La surprise de cette journée est venue d'Arnica Montana de l'écurie Ramdin qui s'est imposé à une cote de 35/1 dans la troisième course. Il a fait la leçon au favori Zooberi.

La dernière course a été remportée par Grande Finale de l'entraînement Nawaz. Ce coursier a permis à Rye Joorawon de signer un brillant quadruplé.