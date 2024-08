Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Aout 2024

Niger : Diplomatie - L’ambassadeur du Nigeria reçu par le Chef de la diplomatie nigérienne

Le ministère des affaires étrangères, de la Coopération et des nigériens à l’extérieur, M. Bakary Yaou Sangaré a reçu, dans l’après- midi de le vendredi 09 août 2024 à son cabinet, l’ambassadeur du Nigeria au Niger, M. Mohamed Sani Usman. Au terme de l’audience, le diplomate nigérian a expliqué devant la presse avoir eu des échanges satisfaisants avec le ministre Sangaré sur les relations entre les deux pays, indiquant ainsi que ces échanges « s’avèrent nécessaires compte tenu de ce qui s’est passé » entre les deux pays frères. Le Niger et le Nigéria a rappelé, M. Sani Usman, ‘’sont deux pays frères et rien ne peut les séparer’’ soutenant qu'il est donc primordial de régler les différends. Rappelons que le Nigéria et le Niger partagent une longue frontière de plus de 1500km avec des populations qui entretiennent des relations de parenté de part et d'autre. Mais ces relations ont été écorchées un temps par les récentes sanctions de la Cédéao, sous la présidence de ce pays frère instaurant ainsi un climat de méfiance entre les deux pays. (Source : Anp)

Burkina Faso : Organisation du Hadj 2024 - Le comité de suivi note un bilan satisfaisant

%

Le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque a fait le bilan de l’organisation du Hadj 2024 ce samedi 10 août à Ouagadougou. Selon le comité, dans l’ensemble, le pèlerinage 2024, s’est bien déroulé. Création d’un cadre de concertation, élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de gestion de l’étape de Mina et Arafat et de retour pour La Mecque, respect par le transporteur aérien de son programme de vol, concertation permanente avec les agences de voyages et de tourisme, respect du calendrier du Hadj 2024, sont entre autres les acquis soulignés par le comité de suivi du pèlerinage à La Mecque et partagés avec la presse ce samedi 10 août 2024 à Ouagadougou. (Source : Burkina24)

Gabon : Financement de l’entrepreneuriat féminin - Le pays veut s’inspirer du modèle sénégalais

Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises/Industries, chargé des Activités Génératrices de Revenus, Marie Paulette Parfaite Amouyeme Ollame-Divassa, a reçu, le jeudi 08 août dernier à Libreville, l’ancien ministre de l’Entrepreneuriat féminin du Sénégal, Seynabou Ly Mbacke, afin de discuter d’une stratégie d’accompagnement financier visant à renforcer le soutien gouvernemental aux entrepreneurs gabonais, a-t-on appris. Cela pourrait déboucher sur un cadre de soutien structuré, incluant des formations, des ressources financières adaptées, et des mentors pour guider les entrepreneurs dans leurs démarches, indique-t-on. (Source : Afp)

Togo : Actions humanitaires- Le directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre du PAM chez le Premier ministre

Le Premier ministre, Mme Victoire Tomégah – Dogbé s’est entretenue, le vendredi 9 août au siège du gouvernement à Lomé, avec le directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre du Programme alimentaire mondial (PAM), Chris Nikoi, en visite officielle au Togo les 08 et 09 août 2024Au sortir des discutions qu’il a eues avec Mme Tomégah – Dogbé, le fonctionnaire du PAM a confié à la presse que leurs échanges ont porté sur les différents domaines de collaboration entre le Togo et le PAM. Il a ajouté qu’il a félicité le gouvernement et le peuple togolais pour le rôle que le Togo joue en matière d’intégration régionale et pour le fait que le port de Lomé assure, de manière très efficace, le transit des marchandises vers les pays du Sahel central. (Source : Atop)

Bénin : Avec sa nouvelle loi sur la naturalisation - Le Bénin tend la main aux afrodescendants

Ce texte, qui doit encore être promulgué par le président Patrice Talon, donnera la possibilité d’obtenir la citoyenneté béninoise à « toute personne qui, d’après sa généalogie, a un ascendant […] déporté dans le cadre de la traite des Noirs ».Lilith Dorsey, citoyenne américaine, vit à La Nouvelle-Orléans mais c’est au Bénin qu’elle pourrait finir ses jours. Au cours des prochains mois, elle ambitionne de demander la nationalité béninoise pour se « sentir plus proche de [sa] terre d’origine » grâce à une nouvelle loi sur la reconnaissance de la nationalité aux afrodescendants adoptée le 30 juillet par le Bénin. (Source :acotnou.com)

Côte d’Ivoire : JO Paris 2024 - Cheick Sallah Cissé offre une médaille de bronze à la Côte d'Ivoire

Le champion ivoirien de taekwondo, Cheick Sallah Cissé, a décroché la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024. Cheick Cissé, déjà légendaire pour son triomphe en 2016, a su encore une fois porter haut les couleurs de son pays dans une compétition internationale de haut niveau. Dans un combat intense qui a tenu en haleine tous les Ivoiriens, Cheick Cissé a démontré une fois de plus son talent, sa détermination et son esprit combatif, lui permettant ainsi de gravir le podium et d'offrir une nouvelle médaille olympique à la Côte d'Ivoire. (Source : fratmat.info)