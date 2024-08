Maroc: Tanger - Atelier sur la protection contre les risques d'Internet au profit des enfants maqdessis

Tanger — L'Agence Bayt Mal Al Qods a organisé, samedi à Tanger, un atelier interactif sur les mécanismes de protection contre les risques des réseaux sociaux et d'Internet au profit des enfants maqdessis participant à la 15è édition de l'école d'été, organisée sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Les enfants ont pu discuter avec des experts de l'Agence du développement du digital (ADD), qui ont animé cet atelier lors de l'ouverture du programme du camp, baptisé du nom de "Yaqoub Al-Mansour Almohade", l'un des plus grands sultans de la dynastie des Almohades, qui a régné sur le Maroc au XIIè siècle et célèbre pour avoir soutenu Salaheddine Al-Ayyoubi à la conquête d'Acre, puis à la libération d'Al-Qods.

Cet atelier a été marqué par une présentation théorique des dangers liés à l'utilisation excessive des réseaux sociaux et d'Internet, ainsi que par des exercices interactifs utilisant des applications mises à disposition par l'ADD sur un site dédié aux parents, enseignants et autres personnes intéressées.

Les activités du camp, qui se poursuivent jusqu'au 25 août, comprennent également des excursions éducatives à Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan et Chefchaouen, ainsi que des compétitions, des loisirs, et des rencontres avec des enfants marocains dans leurs camps d'été situés à la forêt diplomatique de Tanger.

Le programme des écoles d'été de cette année, qui réunit près de 4000 enfants maqdessis, se concentre sur les jeux et les loisirs, avec des sessions de soutien psychologique, de sensibilisation et d'éducation aux dangers à travers des exercices de simulation de premiers secours et des opérations de sauvetage, encadrés par des formateurs professionnels.

Le programme du camp dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima comprend une visite des sites emblématiques de la ville de Tanger, tels que le Musée de la Villa Harris, le parc Perdicaris, le Cap Spartel, la Grotte d'Hercule, une promenade le long de la corniche de Tanger, ainsi qu'une visite de la médina de Tanger (la Kasbah, l'Espace de mémoire Ibn Battouta, le Musée d'Art Contemporain, la Tour Dar el-Baroud et l'hôtel Dar Debbagh).

Il inclut également un tournoi de football en salle, supervisé par la Direction régionale de la jeunesse et la Direction provinciale du Ministère de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports.

Le programme comprend en outre, une visite touristique de la ville de Chefchaouen, une session de contes et de récits, une visite de la ville de Fnideq, des cours théoriques de golf, une visite des sites historiques et touristiques de Tétouan, ainsi que des cours théoriques et pratiques de voile à M'diq.