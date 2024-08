Maroc: Oujda - La Journée nationale du migrant célébrée sous le signe «les investissements des MRE : opportunités et perspectives»

Oujda — «Les investissements des MRE: opportunités et perspectives» est le thème d'une rencontre organisée, samedi à Oujda, à l'occasion de la célébration par la capitale de l'Oriental de la journée nationale du migrant avec pour objectif d'informer les membres de la diaspora marocaine issue de la région des opportunités d'investissement et d'écouter leurs doléances.

La rencontre a été ainsi l'occasion de présenter aux Marocains résidant à l'étranger (MRE) issus de l'Oriental les potentialités et atouts dont jouit cette région du Royaume, les facilitations accordées aux MRE en matière d'investissement, et de s'informer des attentes des Marocains du monde, appelés à appuyer le processus de développement de leur région à travers la création de richesses et d'emplois.

Cette cérémonie a été marquée par l'organisation au siège de la wilaya de stands par nombres d'institutions publiques et d'administrations concernées par les questions des MRE, afin d'être à leur écoute et de leur apporter des réponses et des explications concernant leurs différentes interrogations.

L'accent a été mis à cette occasion sur la mobilisation tous azimuts au service des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, en vue de les orienter et les aider à surmonter les difficultés et problèmes qu'ils peuvent rencontrer, et, de manière générale, veiller à leurs intérêts, conformément aux instructions royales.

%

Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général de la wilaya, le wali de la région, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad El Jamai a mis en exergue l'intérêt particulier qu'accorde SM le Roi Mohammed VI à la communauté marocaine à l'étranger, rappelant le discours royal à l'occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, dans lequel le Souverain a appelé les jeunes et les porteurs de projets marocains, résidant à l'étranger, à profiter des multiples opportunités d'investissement offertes par la mère-patrie, à tirer le meilleur parti des mesures d'incitation et des garanties que prévoit la nouvelle Charte de l'Investissement.

Par la célébration de la Journée nationale du migrant, instituée par SM le Roi Mohammed VI en 2023, a-t-il ajouté, le Maroc rend hommage aux services louables et aux efforts déployés par les MRE dans le soutien du processus de développement économique et social du pays.

M. El Jamai a fait remarquer que cette initiative se veut aussi une opportunité d'examiner les différents dossiers relatifs à la situation des ressortissants marocains à l'étranger, que ce soit dans leur pays d'accueil ou dans la mère-patrie.

Il a noté dans ce sens que la wilaya de la région de l'Oriental, de concert avec l'ensemble des acteurs et partenaires territoriaux et internationaux, a tenu à déployer les efforts nécessaires afin de mettre toutes les circonstances au service de l'accueil et de l'orientation des Marocains du monde et de les impliquer dans la gestion des affaires locales, compte tenu du rôle important et efficace joué par les membres de la diaspora marocaine, que ce soit à travers sa défense des valeurs sacrées de la patrie ou à travers ses investissements et ses contributions à l'économie du pays.

Il a invité par l'occasion les MRE à saisir les nombreuses opportunités et les multiples facilités d'investissement qu'offre la région de l'Oriental et à contribuer à la dynamique de développement durable et intégré qu'elle connaît depuis le lancement de l'Initiative royale de développement de l'Oriental.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du pôle impulsion économique et offre territoriale au Centre régional d'investissement (CRI de l'Oriental), Rachid Rami, a indiqué que cette rencontre est mise à profit par les responsables du Centre pour connaître de près les attentes des MRE de la région et pour fournir les informations nécessaires aux porteurs d'idées ou de projets d'investissement, surtout que le thème retenu cette année pour la célébration la Journée nationale du migrant est axé sur le thème «les investissements des MRE : opportunités et perspectives».

Selon lui, la rencontre a constitué une occasion pour exposer les potentialités territoriales, les secteurs prometteurs et les infrastructures de haut niveau dont dispose cette région, notamment les zones industrielles et le grand projet du port Nador West Med, ainsi que les dispositions de la Nouvelle Charte de l'Investissement qui représente une initiative majeure pour dynamiser l'investissement privé dans le pays.

M. Rami a fait savoir que cette Journée a été également marquée par le lancement, par le CRI en partenariat avec la wilaya et le Conseil de la Région de l'Oriental, d'une plateforme ayant pour objectifs de mettre en avant les potentialités et les opportunités d'investissement dans la région, de créer une interaction avec les membres de la diaspora pour savoir leurs centres d'intérêt et la contribution qu'ils peuvent apporter pour soutenir le développement de la région dans divers domaines (économique, social, sportif, culturel, sanitaire, ...) , en sus de la présentation des différents événements et manifestations programmés au niveau de la région.