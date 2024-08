Congo-Kinshasa: Et le phénomène de filles-mères...

Le phénomène de filles-mères, autrement dit la précocité des adolescentes à devenir mères prend de plus en plus des proportions inquiétantes dans le pays. Il y a certainement plusieurs raisons qui expliquent ce fait qui pousse brutalement des jeunes filles à arrêter leur scolarité.

A première vue, la cause principale serait la précarité parentale. Il va sans dire que ce phénomène dérange de nombreux parents qui restent impuissants voire consciemment indifférents car, ils n'ont plus d'autorité sur leurs filles qui n'ont même pas encore l'âge de la puberté à cause de la pauvreté. Des fillettes dont l'âge varie entre 14 et 17 ans sont libres de leurs mouvements. Nombreuses parmi elles sont devenues de plus en plus noctambules à la recherche d'un quelconque gain pendant que les parents démunis dorment. Quelle perdition !

Entre autres causes de nos jours, la multiplicité des applications sur des réseaux sociaux via internet. Ces réseaux que certains pays commencent à interdire aux enfants non mûrs proposent des films obscènes qui impactent négativement la conscience en construction de cette « pépinière féminine ».

Il a été constaté que ce sont surtout des jeunes filles qui ont leurs yeux rivés sur des cellulaires à longueur des journées à la recherche d'on ne sait quoi. C'est là le commencement de la dépravation des moeurs. Ces « gamines » veulent tout de suite aller voir ce qui se cacherait derrière ces illustrations virtuelles et quelquefois mensongères.

Nombreuses sont ces gamines qui ne savent pas choisir des bonnes camarades. L'Homme étant le fruit de son groupe d'appartenance, ces jeunes filles veulent à tout prix être comme les autres qui ont déjà emprunté la voie qui conduit tout droit à la précocité sexuelle. Encore que celles qui se ressemblent s'associent facilement, car l'une ne pourra faire un reproche à l'autre sur la voie qu'elles choisissent.

Dans certains ménages, ce sont des mamans qui poussent très tôt des enfants vers ce phénomène de filles-mères. Ces mamans, soi-disant, ont besoin d'être entourées par des petits-fils et ouvrent la voie du désordre sexuel chez les adolescentes. Ces adolescentes qui se lancent précocement dans cette vie ne font pas usage des préservatifs. Et c'est ce défaut qui mène tout droit aux grossesses non désirées qui feront qu'après quelques mois, ces filles se retrouveront dans la situation délicate de mères.

Ce phénomène n'est pas seulement présent au Congo puisqu'il tend à devenir transnational car chaque année sur la planète, près de 400 000 adolescentes dont l'âge varie entre 10 et 15 ans donnent naissance à des enfants. Ces statistiques ont été calculées par deux chercheurs de l'Université catholique de Louvain, Bruno Schoumaker et David A. Sanchez-Paez, dont les travaux sont publiés dans la revue Population et société de l'Institut national d'études démographiques. C'est ahurissant !

Il devient urgent voire obligatoire que les autorités en charge des questions éducatives s'y penchent afin de minimiser ce phénomène sinon le risque est grand d'avoir autant de ménages incalculables de filles-mères.

A bon entendeur, salut !