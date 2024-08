Angola: L'Exécutif intensifie la lutte contre le trafic et la contrebande des ressources minérales

Malanje (Angola) — L'Exécutif angolais intensifie les mesures de lutte contre le trafic de ressources minérales et de carburant dans le pays, en raison de la tendance croissante de ce phénomène.

C'est ce qu'a informé vendredi, à Malanje, le secrétaire d'État au Pétrole, José Alexandre Barroso, à la sortie du Xe Forum des Municipalités et Villes d'Angola (FMCA), tenu dans cette ville, soulignant qu'une des mesures est l'octroi de licences pour l'activité minière, ce qui signifie que seuls les opérateurs économiques légalisés exploitent ces ressources.

Il a souligné que l'Exécutif se préoccupe avant tout du trafic et de la contrebande des ressources stratégiques de l'État, comme les diamants et le pétrole, sans négliger d'autres comme les matériaux inertes destinés à la construction civile, bien que celles-ci soient sous le contrôle des administrations municipales.

Il a ajouté que la pratique illégale du détournement de carburant se produit avec une plus grande incidence dans les provinces de Cabinda et de Zaire, d'où partent de grandes quantités pour servir les besoins d'autrui dans certains pays limitrophes de l'Angola, raison pour laquelle l'Assemblée Nationale a approuvé, ces derniers jours, un Loi sur la contrebande, qui punit ses auteurs et retient les moyens utilisés dans les actes, en plus du retrait du permis d'exploration, entre autres sanctions.

Il a réitéré que même si elle est considérée comme une forme de subsistance pour certaines familles, l'Exécutif n'autorise pas cette pratique en raison de ses effets néfastes sur l'économie, qui culminent également, dans certains cas, dans l'invasion du territoire, le travail des enfants et la pollution de l'environnement.

Face à ce problème et en vue de clarifier les administrations municipales et les gouvernements provinciaux, le Forum des municipalités et villes d'Angola a abordé la question de l'exploitation illégale des ressources minérales et de leur impact environnemental dans le pays, sous la thèse du ministre d'État et chef de la Maison Militaire du Président de la République, Francisco Pereira Furtado.

D'ailleurs, le gouverneur provincial de Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, a réitéré que la contrebande de carburant est un fait qui nécessite un engagement, c'est pourquoi le gouvernement local a pris des mesures.

La contrebande provoque des pénuries de carburant dans la région et rend les services de tourisme et de taxi non viables.

Il a expliqué qu'en raison de la longue frontière entre Zaire et le Congo démocratique, il est difficile de contrôler le flux illégal de carburant, en plus du fait que de nombreuses personnes des deux côtés ont des liens familiaux et facilitent le trafic, raison pour laquelle le gouvernement fait face à de fortes « batailles » pour arrêter ce mal.

Il a évoqué la possibilité qu'un litre d'essence soit vendu en RDC jusqu'à quatre fois le prix en Angola, ce qui conduit au « scannage » et affecte l'économie nationale.

À son tour, l'administrateur municipal de Buco Zau, province de Cabinda, Óscar Dilo a souligné qu'en plus de la contrebande de carburant, sa circonscription, comme dans tout le pays, connaît la vandalisme des biens publics, des situations difficiles à contrôler, également dues à la longue frontière avec les Républiques Démocratiques du Congo et le Congo-Brazzaville.

Il a indiqué que les Congolais, notamment de la RDC, disposent du territoire angolais comme d'un espace pour satisfaire leurs besoins, souvent à travers l'exploitation des ressources naturelles et le commerce illégal, c'est pourquoi malgré les difficultés de moyens, les autorités locales s'efforcent d'arrêter cette tendance, principalement le long de la forêt de Maiombe et des lisières.

L'administrateur municipal de Lubango (Huíla), Lizender André, a déploré que le vandalisme des biens communs et des ressources naturelles ait également touché sa circonscription, causant d'énormes pertes à l'État, en mettant l'accent sur les réseaux d'éclairage et d'eau, les écoles et autres infrastructures affectées.

Concernant la FMCA, les responsables ont considéré qu'elle servait à partager des expériences pour résoudre ces problèmes et d'autres qui affectent les municipalités, en plus de promouvoir et de stimuler le développement communautaire du pays, fidèle à la devise « La vie se fait dans les municipalités ».

Dirigé par le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, l'événement a également abordé l'état d'avancement du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), du Programme de lutte contre la pauvreté et du programme social de transfert monétaire (KWENDA) et a eu la participation des ministres, des gouverneurs provinciaux et des administrateurs municipaux.