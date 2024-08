Angola: Des hôpitaux de Huila sans antirétroviraux depuis un mois

Lubango (Angola) — Depuis un mois, les hôpitaux publics, les centres et les postes de santé de la province de Huila sont confrontés à un manque d'antirétroviraux, une situation qui crée des contraintes pour les patients atteints du virus VIH/SIDA.

Au niveau provincial, le Bureau provincial de santé de Huíla contrôle 22 mille 802 patients dans le programme de surveillance du VIH et parmi les médicaments nécessaires se distinguent le Ténofovir/Lamivudine et le Dolutegravir, respectivement en 300, 300 et 50 milligrammes, où le patient ne doit prendre qu'un comprimé par jour.

Ces derniers jours, certains ont été obligés de se rendre dans différentes unités pour avoir accès aux pilules, d'autres finissent par ne pas les prendre, car il n'y en a pas dans la zone la plus proche de leur résidence, une situation qui, pendant des jours répétés, peut provoquer une faiblesse dans le système immunitaire du patient.

Interrogé par l'ANGOP, le directeur du Bureau provincial de la Santé, Paulo Luvangamo, n'a pas précisé la période exacte de la pénurie, car dans certaines unités, les médicaments manquent depuis un mois, dans d'autres depuis 15 jours.

Il a mentionné qu'il avait déjà été envoyé à l'Institut National de Lutte contre le Sida et au ministère responsable, car il existe des informations sur les paiements pour l'acquisition de ceux-ci et pour la tuberculose, ce qui manque c'est leur présence au niveau provincial.

"Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons déjà des médicaments qui arrivent à Huila, nous avons dû envoyer des ressources à Luanda pour réaliser l'enquête et dans les prochains jours les unités sanitaires seront approvisionnées", a-t-il renforcé.

Il a fait savoir que l'approvisionnement en médicaments est ordinaire, tous les trois mois, même si parfois ils finissent par recevoir des approvisionnements extraordinaires, en cas de pénurie.

Il a expliqué que la pénurie ou le retard dans la réception des médicaments était dû à la faiblesse des stocks, à la livraison tardive du fournisseur des produits du programme au niveau national et à l'indisponibilité locale du transport à l'avance, situation désormais surmontée.

Il a appelé les patients à rester calmes, assurant que la situation reviendrait à la normale dans les prochains jours.

Huíla compte 312 unités de santé, dont 207 fournissent des services liés au VIH/SIDA, tels que le conseil et le dépistage, la prévention et la transmission du VIH de la mère à l'enfant et le traitement antirétroviral.