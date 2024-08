Sénégal: Le chemin de la transformation, le Pastef à l'épreuve de la gouvernance - Suite et fin

L'EXIGENCE DE VISIBILITE ET DE PERSPECTIVE DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE

Même si la période de trois mois d'exercice du pouvoir ne suffit pas à mettre en place une politique gouvernementale, encore moins d'évoquer un bilan, elle demeure néanmoins suffisante pour imprimer une orientation et dégager quelques perspectives. La prudence observée par les nouvelles autorités peut donner l'impression d'une gouvernance hésitante, probablement encalminée par l'ampleur des défis à relever.

Est-ce le calme qui précède l'orage fécondant du changement ? l'accalmie imposée par le temps de l'imprégnation des dossiers et de la connaissance des méandres de l'Etat, comme déjà évoqué ? La volonté des autorités de se conformer au Projet sera d'autant plus partagée que la vision qui le sous-tend se déclinera dans ses modalités de mise en oeuvre concrète sur les deux axes de la politique nationale et internationale.

La transformation sociale, politique et économique radicale défendue par le PASTEF exige pour sa mise en oeuvre la conjonction d'au moins quatre conditions incontournables : (1) la détermination à toute épreuve, (2) la connaissance des réalités sociales et politiques, (3) la compétence à travers l'expertise et le leadership et enfin (4) le courage, dans un contexte politique national et international périlleux.

%

1. Si la détermination du pouvoir actuel ne souffre véritablement d'aucune contestation, il importe toutefois qu'elle soit constamment nourrie, entretenue et préservée des forces corruptrices du « système ». Or la perception répandue du système à travers les individus et les lobbies qui le composent est potentiellement trompeuse. Ceux-ci ne sont que la face émergée de l'iceberg.

Par sa nature composite, le système est structurant et se décline tous azimuts. Il se manifeste dans la rigidité des protocoles, dans l'obséquiosité des conseillers présidentiels, dans la flagornerie des courtisans facétieux, du jour comme du soir. Il est tapi dans le décorum et les lambris dorés des palais de la république. Il est dans les pas cadencés de la garde républicaine, qui vous sublime au point de vous déifier.

Il est dans les salons feutrés des palaces visités, les sièges douillets des Maybachs présidentiels, les vrombissements stridents des longs cortèges républicains. Il est dans l'hyper présidentialisme de notre constitution monarchisant, héritée de l'ancien colonisateur ; il est encore plus insidieux lorsqu'il se propage dans le corps social telle une métastase, en altérant les repères éducatifs et les bases culturelles, notamment en 1 favorablement la richesse illicite issue de la prévarication ;

Toutes choses qui ont la puissance de transformer l'individu, parfois à son corps défendant, en un abject monarque en république bananière. « On ne pense ni aux mêmes choses ni de la même façon selon que l'on vit dans une chaumière ou dans un palais » aimait à répéter Sankara, empruntant à Karl Max cet aphorisme mainte fois vérifié.

En être conscient est le premier rempart à dresser pour s'en prémunir, en s'entourant sans doute de rituels protecteurs, en s'aménageant des moments de recueillement et de méditation, des retraites spirituelles régulières, mais aussi à travers la promotion et l'animation d'un espace démocratique propice à la critique, aux échanges et à l'expression libre des idées.

En vérité, le « système » dont il est question est encore plus complexe, car il n'est que l'incarnation locale d'un « Système » plus englobant, conçu et élaboré au niveau international, auquel il est assujetti. Par conséquent, combattre le Système, c'est d'abord l'appréhender dans sa totalité : sa dimension locale et ses ramifications internationales. Pour être efficace, la détermination doit s'inscrire dans une démarche de mobilisation sociale et citoyenne organisée à l'échelle du pays, à l'instar des expériences mondiales de politique de transformation sociale d'envergure.

La révolution culturelle et agraire chinoise s'est organisée autour de mouvements de jeunesses, les gardes rouges, qui avaient pour mission de lutter contre les forces réactionnaires et d'accélérer l'aggiornamento culturelle en luttant contre les « quatre vieilleries » : vielles coutumes, vieilles idées, vieilles cultures et vieilles habitudes, considérées comme autant d'obstacles à l'avènement du socialisme populaire.

La révolution bourgeoise française a engendré, quant à elle, des clubs politiques, des structures d'incubation d'idées réformistes inspirées des clubs Jacobins, où se distinguera plus tard la figure emblématique de Robespierre.

La révolution bolchevik de 1917 s'est accompagnée d'une campagne d'instruction des adultes portée par des organisations de masses affiliées au parti communiste. A Cuba, la révolution avait pour fer de lance les Comités de Défense de la Révolution (CDR) qui oeuvraient à la promotion des acquis de la révolution dans l'agriculture, l'éducation, la santé, etc. et qui ont à leur actif la percée fulgurante de la méthode d'alphabétisation « Yo, Si Puedo » universellement reconnue pour son efficacité et ses résultats.

Cette forme d'organisation inspira plus tard Thomas Sankara lors de son accession au pouvoir. Ces expériences diverses de mobilisation populaire, nonobstant leur efficacité et parfois leurs carences, illustrent l'importance de l'inclusion et de la participation des masses laborieuses et de la jeunesse prédominante dans les processus de développement ambitieux, de changements radicaux à l'échelle des nations.

Dans le contexte spécifique du Sénégal, outre la redéfinition nécessaire des missions des démembrements de l'administration centrale en vecteurs du changement, l'urgence revient au déploiement de la coalition des partis porteurs du Projet sur l'ensemble du territoire national. Dans cette perspective, il serait sans doute indiqué de réfléchir sur des formes d'organisation populaires innovantes, adaptées aux réalités sociales, culturelles et anthropologiques du pays.

2. La connaissance des réalités sociales et politiques est la condition préalable de l'efficacité de l'action politique. Le mimétisme des élites africaines est la tare congénitale qui a pendant longtemps brimé l'esprit d'initiative et de créativité sur le continent. Il s'explique en grande partie par la perte de la confiance en soi voulue et entretenue par l'africanisme européocentriste, fer de lance idéologique du néocolonialisme occidental.

Le dénigrement systématique de toute pensée révolutionnaire africaine, la falsification de l'histoire du continent à coup de publications tendancieuses, de matraquage idéologique, de propagande médiatique et de corruption des élites du continent, ont pendant longtemps exercé une influence négative dans les productions intellectuelles africaines, sciemment orientées vers des problématiques banales et insipides, sans intérêt véritable pour le destin de l'Afrique. On assiste aujourd'hui à un renversement de paradigme avec la prise de conscience massive de la jeunesse africaine acquise à l'influence des penseurs réformistes africains et diasporiques.

Les politiques économiques et sociales appliquées sur le continent ne peuvent plus continuer à faire abstraction des réalités locales, en répétant de manière psittacique le catéchisme apocryphe du développement économique. Ces politiques conçues de l'extérieur pour les Africains, avec la complicité des organisations multilatérales, ont contribué au maintien voire à la consolidation de la main mise extérieure sur les ressources du continent.

3. La compétence : si la détermination et la connaissance sont nécessaires à l'action politique, elles ne sont pas pour autant suffisantes. La compétence à travers l'expertise et le leadership, sont le pendant de la détermination dans l'action politique. La compétence existe, à condition de savoir la dénicher, non pas dans la logique perverse de la transhumance, mais plutôt dans une approche purement utilitaire, technique voire technocratique, débarrassée des considérations partisanes.

Elle est disponible à l'échelle du pays, dans le continent, en diaspora voir à l'échelle mondiale, à la seule condition qu'elle concoure à la préservation et à la défense des intérêts nationaux et au développement du pays. La compétence peut aussi se trouver dans les camps adverses de l'échiquier politique. Elle peut être sollicitée dans le cadre d'une politique d'ouverture, probablement nécessaire pour relever ensemble les défis immenses du développement.

Le consensus qu'induit cette ouverture est aux antipodes de la pratique dégradante et avilissante de la transhumance politique, car il reposerait sur l'adhésion à un projet et à des principes, et non à l'infame débauchage de personnalités politiques et intellectuelles aux convictions volatiles, promptes à renier leurs idéaux pour des strapontins ministériels ou des positions de sinécure.

4. Enfin, le courage est la véritable locomotive du changement, en particulier dans le contexte africain, où les velléités d'indépendance réelles manifestées dans le passé ont très souvent été réprimée dans le sang par l'ancien maitre colonial, avec la complicité de leurs agents locaux, comme l'illustre le tableau de chasse macabre de la Françafrique : Ruben Um Nyobée, Sylvanus Olympio, Patrice Lumumba, Barthélemy Boganda, Hamani Diori, Thomas Sankara, Mouammar Kadhafi, etc., tous assassinés pour le seul tort d'avoir voulu accéder à une pleine souveraineté de leur pays. Avoir l'ambition de défendre sa souveraineté c'est assurément s'exposé à des manoeuvres de déstabilisation criminelles.

Outre la nécessité de se protéger et de renforcer notamment par la diversification du partenariat international, le meilleur rempart à la déstabilisation demeure le soutien massif de la population à la politique gouvernementale. A cet égard, la confédération des pays de l'AES a démontré que l'union des Etats pouvait constituer un puissant bouclier protecteur face aux velléités d'agression.

La menace d'invasion qui pesait sur le Niger par les troupes de la CEDEAO s'est rapidement dissipée face à la solidarité inconditionnelle des deux autres pays de l'alliance, conformément aux dispositions de la charte du Liptako Gourma. Le discours moins incisif des nouvelles autorités en responsabilité des affaires de l'Etat contraste avec la verve révolutionnaire entretenue durant la phase de conquête du pouvoir. Cela peut aisément se comprendre.

Aussi, le rythme des réformes engagées peut paraitre peu soutenu par rapport à l'ampleur des urgences et à l'étendue des défis, pendant que certaines déclarations, particulièrement à l'endroit de l'AES, sont simplement incomprises. Ces préoccupations légitimes ne doivent pas pour autant se traduire en un soupçon de renoncement ou en des invectives désobligeantes, car aucun élément palpable ne conforte l'idée d'un changement de cap.

Au contraire, l'heure est plutôt à la solidarité et à la mobilisation, à la réflexion et à la créativité, pour soutenir les reformes promues par le PASTEF, qui ont suscité l'adhésion de millions de Sénégalais et d'Africains. Le rappel des engagements aux autorités est une exigence démocratique mais aussi un acte patriotique, car la réussite du Projet sera une fierté nationale et continentale. Ce qui peut apparaitre comme des hésitations peut aussi être compris comme le temps de la réflexion et de l'apprivoisement du nouvel environnement du pouvoir.

Mais d'ores et déjà, la résistance victorieuse portée contre la folle dérive autocratique de l'ancien régime, avec ce qu'il charriait d'arbitraire, de tyrannique, d'impunité, de mauvaise gouvernance, de népotisme, de clientélisme, somme toute, de mépris du peuple, ouvre des perspectives crédibles vers une gouvernance sobre et intègre de la politique intérieure du pays.

Sur le plan international, la visibilité de la politique gouvernementale se pose, notamment sur les questions de souveraineté économique, militaire et politique, qui ont une incidence majeure sur la politique intérieure de redressement économique et social. Là également les interrogations légitimes ne doivent pas se traduire en un procès en renoncement en tout état de cause prématuré, car le temps des négociations diplomatiques, avec ses exigences de discrétion, s'accommode difficilement des tambours médiatiques.

Une bonne communication gouvernementale sera sans doute nécessaire pour aplanir les incompréhensions, mais aussi pour soutenir la mobilisation et animer la dynamique du changement promu. Pour le reste, le temps nous édifiera.