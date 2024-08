Algérie: Le pays réitère son engagement envers la résolution du Conseil de sécurité appelant à 'un cessez-le-feu immédiat' à Ghaza

ALGER — L'Algérie a réitéré, samedi, son engagement envers la résolution appelant à "un cessez-le-feu immédiat, permanent et durable" à Ghaza, apportant son soutien aux efforts visant à assurer la mise en oeuvre effective et diligente de cette résolution du Conseil de sécurité, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"En tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité, l'Algérie réitère son engagement envers la résolution 2735 du 10 juin dernier appelant à un cessez-le-feu immédiat, permanent et durable à Ghaza, résolution dans l'adoption de laquelle l'Algérie a assumé totalement ses responsabilités", a indiqué le communiqué.

Dans ce contexte, poursuit le ministère, "l'Algérie apporte son soutien aux efforts visant à assurer la mise en oeuvre effective et diligente de cette résolution du Conseil de sécurité, et en particulier à la déclaration conjointe des dirigeants de l'Egypte, du Qatar et des Etats-Unis d'Amérique convenue à cette fin".