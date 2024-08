Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit le président des ÉAU à Al-Alamein Al-Gadida

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu à la nouvelle ville d'Al-Alamein SE le Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats arabes unis frères, qui a effectué une visite spéciale en Égypte, où une réunion fraternelle entre les deux chefs a été tenue, pour confirmer la force et la profondeur des relations historiques entre les deux pays et peuples frères.

M. le Président a également accompagné son frère le Cheikh Mohammed ben Zayed lors d'une visite de la nouvelle ville d'Al-Alamein, au cours de laquelle ils ont visité ses monuments les plus importants et inspecté la construction et le développement réalisés dans la ville.

M. le Président a fait ses adieux au grand invité d'Égypte à l'aéroport d'Al-Alamein, tout en louant les relations et les liens fraternels et historiques qui unissent les directions et les peuples des deux pays.