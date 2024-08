Ile Maurice: Les derniers jours de Dev Virahsawmy par sa moitié Loga

Cela fait neuf mois que Dev Virahsawmy, linguiste, écrivain, poète, dramaturge, pionnier dans la défense du kreol comme langue nationale, s'est éteint. Un besoin irrépressible de coucher sur papier les derniers jours de son mari ont poussé Loga Virahsawmy à écrire un livre qu'elle a intitulé «The Language of the Heart». En sus de l'aider à faire son deuil, ce livre, qui n'est pas mis en vente mais qui sera offert, a d'autres objectifs comme elle l'explique ci-dessous.

Vous venez de faire paraître «The Language of the Heart» qui retrace les derniers mois de la vie de votre époux, Dev Virahsawmy. Pourquoi ce livre ?

C'est une force qui m'a poussée à écrire ce livre. Et lorsque je me suis rendue en Afrique du Sud chez des amis pour essayer de faire mon deuil, cette force était si présente et l'endroit était si idéal et l'encadrement de mes amis si propice à l'écriture, que j'ai couché mes ressentis sur papier. Et l'écriture de ce livre a contribué, dans une grande mesure, à me permettre de faire mon deuil. De nombreuses personnes m'ont demandé si j'avais pris des notes pour écrire ce livre. Non, l'écriture de ce livre m'est venue d'une traite. Quad j'ai commencé, je n'ai pu m'arrêter.

Est-ce une forme d'hommage à l'homme qui a partagé votre vie ?

The Language of the Heart est une façon de dire à Dev combien je l'ai aimé et combien je l'aime toujours. Dev et moi avons connu une vie extraordinaire. Cette année, nous aurions fêté nos 60 ans de mariage, le 14 août. C'est pour célébrer notre amour et la vie que j'ai connue avec Dev que je raconte ses derniers jours. C'est une façon de célébrer cet amour, de célébrer nos enfants, nos petits-enfants et nos amis. Dev m'a aimé plus qu'il ne s'aimait lui-même. C'était important de le mettre sur papier.

Quel est le message que vous voulez transmettre avec «The Language of the Heart» ?

Ce livre est aussi une façon pour moi de remercier ces personnes qui m'ont aidée, qui m'ont entourée durant ce parcours de six semaines entre l'annonce du cancer de Dev et sa mort. Ce parcours a été très difficile mais a aussi été un processus d'apprentissage. J'ai appris beaucoup de choses, sur les gens, sur l'amour, sur le pardon et le don de soi. J'ai reçu tout cela et lorsque l'on reçoit, on doit toujours donner en retour.

Par exemple, j'ai été agréablement surprise de voir que malgré son jeune âge, j'ai pu compter sur l'aide de Cédric Lecordier, qui a été ordonné prêtre le 4 août. En sus d'être présent pour Dev et moi, il m'a donné un bon coup de main quand il fallait, par exemple, soulever Dev du lit et l'emmener dans le salon. Il nous a donné beaucoup d'amour. Dans ce livre, je mentionne toutes ces personnes sur qui j'ai pu compter durant ces moments pénibles.

Je crois que sans mes enfants, mes trois petits-enfants et sans ces personnes, je n'aurais pu avancer sur la voie du deuil comme j'ai pu le faire. Ce livre était aussi une façon pour moi de remercier le Dr Vicky Naga, responsable des soins palliatifs à la clinique Ferrière, qui a été toujours disponible. Que ce soit dans la journée ou la nuit, quand j'avais besoin de lui, il répondait présent. Il n'hésitait pas à répondre à mes appels, à venir voir Dev, à lui faire des prescriptions, à nous conseiller.

Ensuite, avec ce livre, je voulais briser de nombreux tabous. A commencer par le mot 'cancer'. Il y a encore des gens qui refusent de l'accepter. J'avais une tante qui ne pouvait prononcer le mot 'cancer' et qui préférait en parler comme 'sa zafer là'. C'est un mot qui fait peur encore, qui fait honte alors qu'il ne le devrait pas. Le cancer est une maladie comme une autre. Tout comme il y a encore des gens qui ont peur de la morphine et la confondent avec une drogue.

Je peux vous dire que sans la morphine, Dev n'aurait pu supporter les douleurs accompagnant son cancer. Et puis, il y a les soins palliatifs. Ils sont nombreux à toujours ne pas comprendre leur importance. Des personnes préfèrent écouter aveuglément certains médecins et mettre leur parent malade, voire mourant, en clinique et dépenser une fortune alors que les soins palliatifs qui peuvent être prodigués en clinique ou à domicile apportent une qualité de vie à cette personne qui n'en a plus pour longtemps à vivre.

C'était important pour moi de leur montrer ce que cela fait d'être soigné chez soi, entouré de beaucoup d'amour et de mourir avec ses proches à son chevet. Il fallait que je mette tout cela dans ce livre pour faire, dans un certain sens, l'éducation des gens. Au départ, je n'avais aucune intention de l'imprimer. Je l'ai rédigé et envoyé à des proches. C'est alors qu'une amie m'a dit : 'Non Loga, il faut que tu le fasses imprimer. Il faut que les gens sachent tout cela car ce livre pourrait aider les personnes qui vivent le traumatisme, la souffrance, la maladie, le cancer, à mieux appréhender leur situation.

Où peut-on se procurer ce livre et à combien se vend-t-il ?

Ce livre n'est pas en vente car c'est un livre très personnel, très émotionnel. Mais s'il y a des personnes qui sentent qu'elles ont besoin de ce livre pour les aider à gérer le cancer de leurs proches, des personnes qui ne savent pas comment s'y prendre avec leur parent malade, qui ne connaissent pas les soins palliatifs à la clinique Ferrière, à ce moment-là, je suis disposée à leur faire cadeau d'un exemplaire. Je n'en ai pas imprimé beaucoup. J'en ai distribué à mes proches, aux personnes que j'aime, à celles qui m'ont aidée. Mais je suis prête à en faire don à ceux qui en ont vraiment besoin.