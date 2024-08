Angola: Lubango remporte la première édition du Prix de la meilleure municipalité du pays

Malanje (Angola) — La municipalité de Lubango, province de Huila, a remporté samedi soir (10), dans la ville de Malanje, la 1ère édition du Prix de la Meilleure Municipalité d'Angola, dans la catégorie Grand Prix, dans la typologie A.

Dans la typologie B, la municipalité de Tômbua, dans la province de Namibe, a gagné, tandis que Catabola et Dala (Bié et Lunda-Sul) ont été lauréates dans les typologies C et D respectivement.

Dans la catégorie Protection et Conservation des Écosystèmes et de la Biodiversité, les municipalités de Quilenda, Libolo, Porto Amboim et Lobito, en première place, ont remporté le prix, Gambos, Dembos, Ambriz et Lubango, en deuxième place, tandis que Cela et Dande ont pris la troisième place.

Pour la Sécurité et l'Ordre Public, les municipalités de Gambos, Muconda, Tômbua et Lubango ont occupé la première place, Virei, Libolo, Nharêa et Porto Amboim, en deuxième place, et Dala, Mungo, Chibia et Andulo, en troisième position.

Dans la catégorie Engagement en faveur des enfants et de leur protection/Municipalité amie des enfants, Dala, Catabola, Seles et Cacuaco ont gagné, suivis de Caculo, Quibala, Tômbua et Moçâmedes, tandis que Chinjenje, Bibala, Nharêa et Lubango complètent la liste des élues.

Gambos, Libolo, Catumbela et Lubango ont été choisis dans les domaines des Sports, Culture et Loisirs, parmi les municipalités de typologie A, suivies de Dala Ebo, Chibia et Matala, dans la typologie B, et Cacula, Mungo, Tômbua et Amboim, dans la typologie C.

Les trophées de Bonne Gouvernance, Transparence et Qualité de l'Exécution Budgétaire ont été décernés aux municipalités de Cacula, Camacupa et Nharêa, Gambos Catabola, Baía Farta et Lubango, Quilenda, Bibala, Humpata et Andulo, dans les classes A, B, C et D.

Le choix de la meilleure municipalité dans la catégorie Éducation et Qualification Professionnelle est revenu à Conda, Bibala, Cubal et Matala, dans la typologie A, Chitembo, Ebo, Chibia et Moçâmedes, dans la classe B, tandis que Gambos, Mungo, Camacupa et Andulo sont parmi les vainqueurs du type C

En matière d'égalité et d'inclusion, les jurys ont élu Dala, Catabola, Catumbela et Matala, Cacula, Bibala, Cubal, Lobito, Quilenda, Muconda, Cela et Benguela.

Longonjo, Cassongue, Seles et Huambo ont dominé la catégorie Santé. Dans cette catégorie se trouvent également les municipalités de Quilenda, Quibala, Porto Amboim et Sumbe, Mussende, Libolo, Cubal et Lobito.

Lors du gala, auquel a participé le ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, Adão de Almeida, les meilleures municipalités en termes de participation citoyenne et de qualité du service public ont également été choisies, notamment Chitembo, Catabola, Tômbua et Luanda, en première position, Dala, Muconda, Nharêa et Andulo, en deuxième position, et Chinjenje, Bibala, Camacupa et Lubango, en troisième place.

Les municipalités de Mussende, Bibala, Tômbua et Saurimo sont arrivées à la première place dans la catégorie Transport, Mobilité et Accessibilité, Cunhinga, Catabola, Porto Amboim et Moçâmedes, à la deuxième place, et Quilenda, Chinguar, Seles et Cuito, occupent la troisième place.

La dernière catégorie, Urbanisme, Infrastructure et Aménagement du territoire, a été remportée par les municipalités de Mussende, Quibala, Tômbua et Benguela, suivies par Camucuio, Libolo, Porto Amboim et Sumbe, ainsi que Dala, Bocoio, Cela et Saurimo, dans les classes A, B, C et D.

La municipalité de Lubango, lauréate du Grand Prix de typologie A, a reçu 100 millions de Kwanzas, tandis que Tômbua, Catabola et Dala, dans les classes B, C et D, ont reçu respectivement 90, 80 et 70 millions de Kwanzas.

Les prix attribués aux gagnants des autres catégories varient entre cinq et 60 millions de kwanzas.

Pour sa part, l'administrateur municipal de Lubango, Lisender André, a déclaré que le prix désormais décerné est une reconnaissance des actions développées, en vue de répondre aux besoins des citoyens de cette circonscription.

Il a souligné le travail d'équipe et le partage d'expériences entre les municipalités de la province de Huila comme étant le secret du succès du travail de l'Administration Lubango, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'assainissement de base et de l'enfance.

Étaient présents au gala pour annoncer les lauréats le ministre de l'Administration du Territoire, Dionísio Manuel da Fonseca, le secrétaire du Président de la République pour la Réforme de l'État, Pedro Fiete Correia, les gouverneurs provinciaux, les vice-gouverneurs et les administrateurs municipaux.

Créé par le décret présidentiel n º166/23 du 4 août, le Prix de la Meilleure Municipalité d'Angola vise à stimuler l'amélioration continue de la gestion publique des municipalités, à travers la promotion et la valorisation des initiatives qui garantissent la qualité, l'efficience et l'efficacité de l'action de gouvernance locale.

Pour cette édition, 66 municipalités ont concouru, représentant neuf provinces du pays.