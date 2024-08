Maroc: Marrakech - Mise en lumière du rôle des MRE dans le développement économique de la région

Marrakech — Le siège de la Wilaya de la région Marrakech-Safi a abrité, samedi, une rencontre de communication axée sur le rôle des Marocains résidant à l'étranger (MRE) dans la promotion du développement économique de la région.

Présidée par le Secrétaire général de la Wilaya de Marrakech-Safi, Abdeslam El Hattach, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du migrant, qui coïncide avec le 10 août de chaque année, cette rencontre a offert l'opportunité de mettre en lumière les efforts d'investissement des Marocains du monde dans la région, tout en écoutant leurs préoccupations et leurs attentes.

Cet événement a également permis aux responsables et aux représentants des services concernés de renouer le dialogue avec les membres de la diaspora marocaine et de les informer des services et procédures administratives disponibles, visant à faciliter l'investissement et à contribuer au développement des infrastructures économiques dans les différentes zones de la région.

Organisée sous le thème "Investissements des MRE: Opportunités et perspectives", cette rencontre a proposé des stands d'information pour les Marocains du monde, afin de leur permettre de se familiariser avec les diverses procédures et projets d'investissement disponibles dans les secteurs du développement.

%

Les stands comprenaient des institutions spécialisées dans la gestion immobilière, la fiscalité, les financements et les douanes, offrant ainsi aux visiteurs l'occasion de se tenir au courant des nouvelles procédures administratives pour la réalisation de projets dans la région.

A cet effet, Said Belgada, directeur de la Direction des Affaires Juridiques et Foncières à l'Agence Urbaine de Marrakech, a relevé que la célébration de la Journée nationale du migrant s'inscrit dans l'exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à accorder une attention particulière aux MRE, conformément aux directives du Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville.

Il a, en outre, souligné que l'Agence Urbaine a pris plusieurs mesures pour assurer un meilleur accompagnement des MRE durant leur séjour estival au pays.

M. Belkada a ajouté que l'Agence a mis en place une cellule permanente dédiée aux Marocains du monde au sein de l'administration, ainsi qu'un guichet de communication à l'aéroport Marrakech-Ménara, en coordination avec les différentes composantes régionales.

La numérisation a également été généralisée pour offrir toutes les informations nécessaires sur une plateforme numérique, sans qu'il soit nécessaire de se déplacer à l'Agence.

Les membres de la diaspora ont ainsi été informés des nouvelles réglementations adoptées au niveau central, des processus de régularisation des constructions illégales et de la simplification des procédures en milieu rural.

De leur côté, certains membres de la diaspora présents à cette occasion ont exprimé leur fierté de participer aux activités de cette journée, qui constitue un lieu de rencontre pour les membres de la communauté marocaine à l'étranger, permettant de tisser des liens entre eux et de soulever des questions d'intérêt pour les migrants.

Ils ont ajouté que cette journée leur permet de se tenir informés des nouvelles procédures administratives liées à l'investissement dans leur pays d'origine, saluant la réactivité positive de toutes les administrations face aux préoccupations et aux problèmes des membres de la diaspora.

La Journée nationale du migrant est une occasion de célébrer les Marocains du monde, de les encourager à investir dans leur pays et de souligner leur rôle dans l'accélération du développement économique, social et culturel du Royaume.