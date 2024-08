Afrique Centrale: Le PR en route pour Kigali

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a quitté ce dimanche Luanda pour Kigali (Rwanda), où il assiste le même jour, à l'investiture du Président Paul Kagame, réélu en juillet de cette année pour un mandat de cinq ans.

Paul Kagame est devenu Président du Rwanda en 2000, élu par le Parlement, après la démission de celui qui était alors chef de l'État, Pasteur Bizimungu, suivie de quatre autres élections au suffrage universel.

L'actuel dirigeant est l'une des figures dominantes du Rwanda depuis qu'il a renversé le Gouvernement hutu, en juillet 1994, avec les forces du Front patriotique rwandais (FPR).

Lors des élections législatives, qui se sont déroulées simultanément, l'hégémonie du parti présidentiel (FPR) s'est également confirmée, ayant recueilli 68,83% des voix.

Ce pays d'Afrique de l'Est est indépendant depuis le 1er juillet 1962 et a une superficie de 26 340 kilomètres carrés, abritant environ 13,6 millions d'habitants, dont l'économie repose principalement sur le tourisme, l'exploitation minière et l'agriculture.

Le Rwanda possède un territoire montagneux et enclavé, bordant le Burundi (au sud), la République démocratique du Congo (à l'ouest), l'Ouganda (au nord) et la Tanzanie (à l'est).

Grâce aux efforts de médiation du Président angolais, en sa qualité de champion de la paix de l'Union africaine (UA), ce pays a signé, le 30 juillet de cette année, un accord de cessez-le-feu avec la République démocratique du Congo (RDC), en vertu de la guerre dans l'Est du Congo.