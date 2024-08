Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Aout 2024

Sénégal : Sanctions et promotions - Les décisions majeures issues de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature

La réunion du Conseil supérieur de la magistrature tenue jeudi 8 août 2024 a abouti à une vague de chamboulement dans l’administration judiciaire. Un jeu de chaise musicale avec des promotions, des sanctions dont les plus marquantes ont concerné les magistrats qui étaient en première ligne dans le dossier judiciaire de Ousmane Sonko et des militants de Pastef. Dans le lot des décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature, il y a la vague d’affectations à Tambacounda, dans le Sud-est du Sénégal, à plus de 500 kilomètres de Dakar, des magistrats qui avaient entre leurs mains le dossier judiciaire de Ousmane Sonko. Ainsi, le magistrat Oumar Maham Diallo, précédemment Doyen des Juges d’Instruction au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommé Président de Chambre à la Cour d’Appel de Tambacounda. L’ancien procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, le magistrat Abdou Karim Diop, est nommé avocat général près la Cour d’Appel de Tambacounda. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Les Forces combattantes sauvent un millier de civils d’un carnage dans la région de l’Est

Une mission de ravitaillement des Forces combattantes a été attaquée dans l’après-midi du vendredi 9 août 2024 dans la région de l’Est par des terroristes. Les soldats ont réussi à mettre en sécurité près d’un millier de civils qui les accompagnaient, avant d’infliger une défaite cuisante à l’ennemi, grâce à un important appui aérien. La saison des pluies bat son plein au Burkina, rendant certaines routes difficiles à emprunter, surtout dans les zones reculées. Malgré ces contraintes, les Forces combattantes continuent leurs missions patriotiques de reconquête du territoire aux mains des terroristes. Le vendredi 9 août 2024, dans l’après-midi, alors que les Fds et les Vdp effectuaient une opération de ravitaillement dans la zone de l’Est, des groupes armés terroristes leur tendent une embuscade.(Source : Burkina24)

Togo : Diplomatie - Faure Gnassingbé reçoit une délégation burkinabè en mission de solidarité

Le Président de la République Togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, a rencontré ce vendredi 9 août 2024 une délégation du Burkina Faso conduite par le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré.La visite visait à transmettre un message de fraternité et de solidarité du Président burkinabè, Capitaine Ibrahim Traoré. Lors de cette rencontre, Karamoko Jean Marie Traoré a remercié Faure Gnassingbé pour son accueil et a réaffirmé les sentiments de solidarité exprimés par son homologue burkinabè. Il a également salué l’exemplarité des relations entre le Togo et le Burkina Faso, mettant en avant l’appréciation positive du leadership togolais sur les questions régionales. Cette visite souligne l'engagement continu des deux pays à renforcer leurs liens d’amitié et de coopération dans la sous-région. (Source : alome.com)

Rca : Recherche de la paix- Le gouvernement encourage les rebelles à revenir dans le processus global de paix

Le gouvernement centrafricain a appelé les chefs rebelles « à revenir dans le processus global de paix », après les velléités de dialogue et de cessation des hostilités exprimées récemment par l'un des plus puissants d'entre eux. « Le gouvernement centrafricain (...)encourage tous les leaders de la Coalition des Patriotes pour le Changement (Cpc) à revenir objectivement dans le processus global de paix et de sécurité », a déclaré jeudi dans un communiqué Jean Willybiro Sako, ministre chargé du Désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion (Ddr et du suivi de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR), signé à Bangui en 2019 entre le gouvernement et 14 groupes rebelles armés. La mission de l'Onu pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca) qui appui le gouvernement dans le désarmement du pays, affirme que 4.800 individus ont déjà rendu les armes. (Source :Afp)

Bénin : Religion - La journée du jeudi 15 Août 2024 déclarée fériée sur l’ensemble du territoire

La journée du jeudi 15 août 2024 est déclarée au Bénin comme étant un jour férié, chômé et payé sur l’ensemble du territoire national. Le ministre du Travail et de la Fonction Publique a officiellement annoncé cette information via un communiqué publié ce vendredi 09 août. La journée du jeudi 15 août sera donc fériée, chômée et payée en raison de la célébration de l’Assomption par la communauté chrétienne. Cette festivité marque la conclusion de la vie terrestre de la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ.(Source : acotonou.com)

Mali : Diplomatie- La transition expulsion de l’ambassadeur du Royaume de Suède

« Le Gouvernement de Transition de la République Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce vendredi 09 août 2024, l'Ambassadeur du Royaume de Suède à Bamako, Son Excellence Madame Kristina Kühnel, a été convoquée au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour lui notifier la décision de quitter le territoire national dans un délai de soixante-douze heures. » , extrait d’un communiqué du gouvernement malien qui qui indique que « cette mesure fait suite à la déclaration erronée et hostile sur les réseaux sociaux monsieur Johan FORSSELL, ministre suédois de la coopération internationale au développement et du commerce extérieur. (Source : abamako.com)

Niger : Inondations et catastrophes - Installation d'un comité de gestion

Le Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine a présidé, le samedi 10 août 2024, une réunion portant installation d'un comité de gestion des inondations et autres catastrophes naturelles au Niger. A l'entame de ses propos lors de cette rencontre, le Premier Ministre nigérien, président dudit comité, a expliqué l'objectif visé à travers « cette mission aussi importante ». « Cette cérémonie qui nous réunit vise à mettre en place rapidement un comité de suivi pour apporter une réponse sur notre territoire en matière d'inondation », a déclaré M. Ali Mahaman Lamine Zeine en rappelant aux participants que « le chef de l'État, le Général Abdourahamane Tiani demande que la mobilisation telle qu'on la reconnaît à l'ensemble des nigériens vise à remettre en place ce comité pour soutenir l'effort, pour apporter des réponses à cette situation des catastrophes au début de la saison. (Source : Anp)

Tunisie : Migration irrégulière et terrorisme- Léon Kacou Adom transmet un message de Ouattara à Kaïs Saïd

Répondant à l’invitation de son homologue Nabil AMMAR, ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger de la Tunisie, Léon Kacou ADOM, Ministre ivoirien des Affaires Etrangères, a effectué une visite d’amitié et de travail en Tunisie les Jeudi 08 et Vendredi 09 Août 2024.Lors de ce séjour Tunisien, le ministre Léon Kacou Adom a été reçu en audience par le président tunisien Kaïs Saïed, à qui il a transmis un message d’amitié et de sympathie de son homologue ivoirien Alassane Ouattara( Source: abidjan.net