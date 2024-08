Angola: L'objectif est de vulgariser et de revenir aux titres africains - Ana Dias Lourenço

Luanda — Massifier le basket-ball dans toutes les tranches d'âge à travers le pays, pour revenir aux titres africains, est l'objectif du programme "ReviangAngola", parrainé par la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço.

Se confiant à la presse, après la réouverture du Pavillon du Club Vila Clotilde, à Luanda, la Première Dame a évoqué le programme de développement qui a conduit à la requalification de la propriété, aujourd'hui appelée « Pavillon Fernando de Sousa », en l'honneur de l'un des plus anciens membres du collectif.

ReviangAngola, un programme dans lequel sont également partenaires la Fédération Angolaise de Basketball et la Fondation Ngana Zenza, axé sur le Développement Communautaire, d'initiative de la Première Dame, a un caractère national, et devrait, dans cette phase initiale, couvrir la province de Luanda puis le reste.

Ana Dias Lourenço a dit qu'il est impossible de réaliser des formations sans conditions d'infrastructure, sollicitant des personnes de bonne volonté d'aider dans le cadre de la responsabilité sociale.

"Pour tous ceux qui peuvent participer, joignez-vous au programme et à la Première Dame, comme marraine, pour le soutien nécessaire afin que nous puissions vulgariser le basket-ball et les pavillons non seulement à Luanda", a-t-elle réitéré.

%

Elle a affirmé qu'il fallait davantage d'espaces sportifs car il y a d'anciens champions pour assurer l'entraînement, citant comme exemple les anciens internationaux Miguel Lutonda, Maria Barbosa et Herlander Coimbra, tous présents à l'événement.

Ana Dias Lourenço estime que la réouverture du pavillon constitue une date marquante du point de vue du développement, ajoutant que lors des matchs de présentation joués entre l'équipe locale (Vila), Ferroviário et Formigas do Cazenga, elle a remarqué quelques talents.

L'activité a eu lieu en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, de la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paula do Sacramento Neto, de la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, du président de la FAB, Moniz Silva, et des représentants de pays comme le Nigeria, la Namibie, São Tomé et Príncipe, entre autres.

Le Club Vila Clotilde a été fondé il y a 71 ans. Il développe l'escrime, le golf, le karaté et le basket-ball, ce dernier étant le sport de prédilection.